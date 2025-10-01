Topo

Esporte

Nestor faz duras críticas à arbitragem após derrota do Bahia para o Botafogo

01/10/2025 23h54

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Bahia visitou o Botafogo no Nilton Santos e foi superado por 2 a 1. Após a partida, o meio-campista Rodrigo Nestor teceu duras críticas ao árbitro da partida.

"Queríamos triunfar hoje, sabíamos que era uma final. Acho que fizemos um primeiro tempo abaixo. No segundo tempo, tomamos o gol logo no começo. Mais uma vez, o árbitro foi muito rigoroso. Se o jogador cai, ele já dá o cartão, o que nos prejudica. No lance com o Sanabria, ele poderia ter marcado a falta e deixado o jogo seguir, mas acabou expulsando o jogador", declarou ao SporTV.

Com o resultado, o Bahia permaneceu na sexta colocação da tabela, com 50 pontos. A equipe de Rogério Ceni se encontra com cinco unidades a mais que o Fluminense, primeira equipe fora da zona de classificação à Libertadores.

"A gente sai triste, porque toda vez temos que dar a mesma resposta. A arbitragem sempre interfere. A gente pede, por favor, que isso mude. O calendário já mudou; quem sabe agora seja possível profissionalizar a arbitragem, ajudando a melhorar o espetáculo para todos. Mesmo assim, vale ressaltar a força do nosso time, que lutou até o final. Mesmo com um jogador a menos, tivemos chance de fazer um gol. Foi no detalhe", completou.

O Bahia retorna aos gramados no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), quando recebe o Flamengo, na Arena Fonte Nova.

