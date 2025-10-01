'Não existe vilão e mocinho na Libra', diz Mauro Cezar

O debate sobre a divisão dos direitos de TV na Libra é pautado pelos interesses particulares de cada clube, não do futebol brasileiro em geral, afirma Mauro Cezar Pereira no UOL News Esporte, do Canal UOL.

O comentarista critica a ideia de "vilanização" do Flamengo, que questiona os critérios da Libra para repartir parte do dinheiro da televisão. O clube conseguiu bloquear R$ 77 milhões na Justiça enquanto discute o tema com a liga.

Eu acho que a gente tem que deixar de lado qualquer pirotecnia cartolística, digamos assim, porque qualquer discurso do tipo jogar sozinho, isso é bobagem, isso não tem nada a ver. A questão que está sendo debatida, a questão que está sendo discutida na Justiça, é muito menor do que a competição em si e o regulamento das competições que dá ao Flamengo, como a todos os demais times, o direito de jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, que não é organizada por liga alguma, porque não existe liga. Existem dois entrepostos comerciais que negociam direitos de transmissão. Mais nada.

Uma liga de verdade seria única, todos os clubes da Série A participando e definido, por exemplo, fair play financeiro, que não está na pauta, qualidade do gramado, gramado natural, piso artificial, sim ou não. Calote, vai ter calote, vai ser permitido calote? Uma série de questões, se perde ponto se não pagar, se atrasar salário, tudo isso até embutido no fair play financeiro e outras questões que são, na minha visão, fundamentais para a criação de uma liga de verdade. Então não existe. Os dois grupos apenas negociam direitos de transmissão: Liga Forte União e a Libra.

Segundo Mauro, o Flamengo argumenta que é prejudicado pelos critérios atuais porque aparece menos na TV aberta, já que os jogos são direcionados ao pay-per-view para aumentar vendas, mas esse formato não é mais usado como base para medir audiência na divisão do dinheiro.

O Flamengo apresenta vários argumentos. Por exemplo, o Flamengo vai pouco na TV aberta. Por quê? Porque a detetora dos direitos, que compra, ela empurra os jogos do Flamengo para o Pay Per View, para que o Pay Per View venda mais. Você pode reparar que são poucos os jogos que o Flamengo faz no horário da TV aberta. Menos do que outros clubes. Isso já acontece há algumas temporadas.

Mas o Pay Per View deixou de ser uma ferramenta de medição de audiência, ou seja, o cara compra o pay per view, coloca lá o time que ele torce e isso é utilizado como referência para fazer a distribuição do dinheiro. Não é mais. Então, ele argumenta que isso deveria ser utilizado. Enfim, o Flamengo questiona a forma como é feita a distribuição desse um terço do dinheiro.

Para o comentarista, a discussão não é sobre o "bem contra o mal", mas sobre interesses de cada clube.

A obrigação do presidente do Flamengo é defender os interesses do Flamengo, como a obrigação da presidente do Palmeiras é defender o interesse do Palmeiras. É cada um por si, gente. Não existe o bem contra o mal, o malvadão e os bonzinhos, os anjinhos de caixinhos dourados, o diabo. Não tem nada disso. É todo mundo pensando em si. Mauro Cezar Pereira

A ideia de jogar sozinho poderia ser substituída pelo seguinte: Flamengo, você quer sair da Libra? A gente faz uma rescisão amigável aqui, você sai da Libra e vai cuidar da sua vida, cuida dos seus jogos. E aí vai na Globo, que comprou os direitos, e fala: Globo, lá atrás já perdemos o Corinthians para a Liga Forte União, agora não temos mais o Flamengo, e aí vê como fica. Simples assim. Isso seria muito mais razoável do que essas farpas, essas notas e essas coisas que acabam dando muita visibilidade para dirigente de futebol. A discussão nem deveria envolvê-los assim com tamanhos holofotes, seja qual for o dirigente.

