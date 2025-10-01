'Muitos desses jogadores estarão na Copa', diz Ancelotti sobre convocação

O técnico Carlo Ancelotti anunciou seus 26 jogadores para os amistosos da seleção brasileira contra Coreia do Sul e Japão, dias 10 e 14 de outubro, respectivamente. Apesar de ausências importantes por conta de lesões, o treinador italiano afirmou que muitos desta lista estarão na Copa do Mundo do ano que vem.

Essa é uma lista que posso dizer que não é definitiva hoje. Temos jogo essa noite, Champions, no próximo final de semana... Obviamente, privilegiamos os jogadores da Europa, porque têm que viajar menos do que os jogadores que estão aqui no Brasil, e também por questão de fuso horário. Obviamente, não é a lista definitiva, acho que muitos desses jogadores estarão na Copa do Mundo, mas é uma lista por conta de lesões que tivemos nos últimos dias. É uma oportunidade para os outros mostrarem qualidades

Carlo Ancelotti

O que mais ele falou?

Rodrygo: "Volta Rodrygo, creio que ele está jogando muito bem. Não está jogando muito, mas todas as vezes que entrou, foi bem. Tem boa condição física, está, como todos os jogadores brasileiros, muito motivado para estar aqui. É um jogador muito importante para a seleção, tem uma característica técnica muito importante, pode ajudar muito. Todo mundo conhece o Rodrygo. Teve problemas ano passado, mas está bem. Em times grandes, existe muita concorrência. Sua condição física está muito boa e eu quero vê-lo aqui com os outros".

Planejamento de amistosos por continentes: "O que pensamos como comissão técnica é que temos feito um planejamento muito bom para preparar para o Mundial. Contra os asiáticos em outubro, africanos em novembro e equipes europeias fortes em março. Creio que seja um bom planejamento para se preparar para a Copa do Mundo".

Militão, André e João Gomes: "Militão teve um problema no último jogo, mas foi um golpe. Creio que a comissão médica da seleção e do Real Madrid estão em contato. Falei com ele, está bem. Tem jogo no final de semana, vamos ver se pode jogar ou não. Como disse, está na lista, mas não é definitiva, pode mudar um pouco. Se ele está bem e não tem problema, gostaria que estivesse conosco. A nível pessoal, quero conhecer jogadores como André e João Gomes. Temos muitas opções nessa posição, jogadores como ele, que estão desempenhando bem na Premier League".

Hugo Souza terá oportunidade para jogar: "Hugo vai jogar um jogo, creio que o segundo. No primeiro, volta o Ederson, um goleiro muito importante para nós, grande goleiro. No primeiro, joga o Éderson, e no segundo, joga Hugo, porque queremos vê-lo atuar com a camisa da seleção, que é uma camisa que pesa. Toda a comissão tem muita confiança nos goleiros e creio que vão fazer muito bem".

'Jogo da seleção não é para testes': "Quero ser claro: jogos da seleção não serão para fazer testes. Serão para jogar bem, criar, gerar esperança na torcida. É para isso que vamos jogar: jogar bem e ganhar. E depois, testar novos jogadores e conhecer. Mas, a prioridade aqui é clara: vamos a Coreia e ao Japão para ganhar, melhorar, evoluir. A qualidade do jogador brasileiro é muito grande, e há jogadores que podem jogar em diferentes posições, sobretudo no ataque, que podem jogar no centro, direita, esquerda, há muita variedade. Mas, não quero fazer experimentos. A ideia que tenho para os próximos meses é bastante clara: não quero inventar, porque o futebol já foi inventado há muito tempo".

Jogadores do futebol brasileiro terão mais chances em novembro: "Obviamente, sim. Há muitos jogadores do futebol brasileiro que podem estar, já estiveram nas últimas e estarão nas próximas. Em novembro, podemos dar prioridade aos brasileiros, como demos aos europeus nesta de outubro. Estamos avaliando muitos jogadores que podem estar na próxima e que poderiam estar também nessa convocação".

João Pedro fora e Igor Jesus convocado: "João Pedro tem um pequeno problema físico, não está 100%. Preferimos que ele possa recuperar nessa Data Fifa. Igor Jesus é um atacante que tem uma característica bem distinta e creio que a seleção, em uma competição como a Copa do Mundo, precisa de um jogador com essa característica. Um jogador de área, que luta muito. Vi o jogo do Igor contra o Bétis, gosto muito do seu jogo e por isso o chamei. Acho que a seleção tem que ter outros jogadores com esse perfil, pode ser Kaio Jorge, pode ser Pedro... Às vezes, precisa ter um jogador de área, quando se cruza muitas bolas na área, você precisa de um jogador desse perfil".

Três laterais esquerdos: "Chamamos três laterais esquerdos porque Carlos Augusto tem atuado como meia na Inter (de Milão). Preferimos chamar três, em função de qualquer problema que possamos ter nesses jogos".

Casimiro é o capitão sem Marquinhos?: "Sim, Casimiro pode ser o capitão. Se ele estiver de acordo com isso, apoio que ele seja o capitão".

Convocação de Fabrício Bruno: "Chamamos Fabrício porque tivemos lesões de Marquinhos, do Bremer, e precisamos de um zagueiro. Gostei do seu jogo contra a Bolívia e preferi trazer, precisaremos dele, e poderemos utilizar, possivelmente no segundo jogo".