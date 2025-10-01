Topo

Esporte

OPINIÃO

'Muita coisa errada acontecendo', diz Fabiola sobre crise no São Paulo

do UOL

Do UOL, em São Paulo

01/10/2025 01h10

Racha na diretoria, problemas no departamento médico e venda de jovens jogadores sã marcas da crise no São Paulo, afirmou Fabiola, comentarista no Fim de Papo.

Para a colunista, a instabilidade política e as decisões administrativas agravaram a insatisfação da torcida, que protesta contra o desempenho ruim em campo e cobra mudanças profundas na gestão do clube.

Existe um racha político, existem problemas dentro do departamento médico de fisiologia, pra mim, porque não tem como explicar tantas lesões numa temporada. Existem jogadores sendo vendidos a preço de banana. Muita coisa errada.

Relacionadas

São Paulo amarga mais baixas e repensa três zagueiros sem 'fórmula mágica'

Belmonte resiste e não deve pedir demissão no São Paulo mesmo após protesto

Rafael Tolói tem lesão, para por até 15 dias e deve perder Choque-Rei

O São Paulo é mais fácil de explicar a crise porque têm muitas coisas dando errado juntas e aí gerar essa crise hoje no São Paulo com o protesto das torcidas organizadas.
Fabiola Andrade

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)
Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)
Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)
Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)
Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.
08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia
14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e Lucas Musetti revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao programa completo

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Flamengo parece criança mimada: Colunistas analisam choque com Libra

Dudu ainda pode se redimir no Atlético-MG? Colunistas analisam

'Muita coisa errada acontecendo', diz Fabiola sobre crise no São Paulo

Popó pede 'paz' a Wanderlei Silva: 'Admiro o grande campeão e valorizo o ser humano que você é'

Jandrei valoriza ponto conquistado pelo Juventude na Arena MRV e exalta Carpini

NBB: quartas de final do Torneio de Abertura estão definidas; veja duelos

Goiás empata clássico com o Atlético-GO e desperdiça chance de reassumir a ponta da Série B

Em meio a jejum, Rony desabafa após empate do Atlético-MG: "Tempestade uma hora vai passar"

Atlético-MG peca na efetividade e não sai do zero contra o Juventude na Arena MRV

Atlético-MG empata com Juventude e supera o Corinthians na classificação

Atlético-MG só empata em casa com Juventude em noite de azar para Rony