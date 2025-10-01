'Muita coisa errada acontecendo', diz Fabiola sobre crise no São Paulo

Racha na diretoria, problemas no departamento médico e venda de jovens jogadores sã marcas da crise no São Paulo, afirmou Fabiola, comentarista no Fim de Papo.
Para a colunista, a instabilidade política e as decisões administrativas agravaram a insatisfação da torcida, que protesta contra o desempenho ruim em campo e cobra mudanças profundas na gestão do clube.
Existe um racha político, existem problemas dentro do departamento médico de fisiologia, pra mim, porque não tem como explicar tantas lesões numa temporada. Existem jogadores sendo vendidos a preço de banana. Muita coisa errada.
O São Paulo é mais fácil de explicar a crise porque têm muitas coisas dando errado juntas e aí gerar essa crise hoje no São Paulo com o protesto das torcidas organizadas.
Fabiola Andrade
