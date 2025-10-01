Topo

Esporte

Champions: Mourinho diz que Ríos 'não tem muita qualidade' após gol contra

Richard Ríos, do Benfica, fez um gol contra na derrota para o Chelsea pela Liga dos Campeões - FILIPE AMORIM / AFP
Richard Ríos, do Benfica, fez um gol contra na derrota para o Chelsea pela Liga dos Campeões Imagem: FILIPE AMORIM / AFP
do UOL

Do UOL, em São Paulo

01/10/2025 10h03

José Mourinho cornetou Richard Ríos após a derrota do Benfica para o Chelsea, ontem, pela Liga dos Campeões. O colombiano foi o responsável pelo gol contra que deu a vitória para os ingleses.

O que aconteceu

Mourinho afirmou que Ríos "não tem muita qualidade em espaços curtos". Segundo o técnico, o colombiano "precisa de espaço para jogar".

Relacionadas

Chelsea vence Benfica pela Champions graças a gol contra de Richard Ríos

Gol contra, expulsão: como foi a noite de Ríos, Estêvão e João Pedro na Champions

De volta ao Benfica, Mourinho se declara e rejeita rótulo de ultrapassado

O comandante, por outro lado, destacou a "chegada" do meio-campista e sua capacidade para recuperar a bola. Ríos chegou ao time português no meio deste ano por 30 milhões de euros fixos (R$ 194 milhões).

Mourinho também evitou culpar o ex-Palmeiras pela derrota na Champions. O treinador afirmou que seus três homens de meio-campo tiveram um bom desempenho contra o Chelsea.

É preciso aumentar os níveis de confiança. O próprio Ríos, que até teve a infelicidade de estar no gol, começo a compreendê-lo melhor. Quando baixa muito, não tem muita qualidade em espaços curtos. Precisa de espaço para jogar. É um jogador com chegada, que recupera muito a bola. Até tem sido um pouco criticado por causa do valor da transferência, mas também esteve bem. Os três do meio-campo, tanto tempo com amarelo, mostraram capacidade. Fizeram um bom jogo. José Mourinho, técnico do Benfica

O time português ainda não somou pontos nesta edição da Ligas dos Campeões e, neste momento, ocupa a 30ª colocação. Os oito primeiros avançam direto para as oitavas, enquanto os times que ficaram entre a nona e a 24ª posição irão para um playoff.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Que horas será a convocação da seleção hoje? Horário e onde assistir ao vivo

Além da final única: como ficou a nova Copa do Brasil

Com gol nos acréscimos, Vissel Kobe bate o Melbourne City e assume a liderança da Liga dos Campeões da Ásia

Pietro Fittipaldi anuncia entrada na Cadillac como piloto reserva para temporada 2026 de F-1

Reconciliação? Popó propõe acordo de paz a Wanderlei Silva após briga generalizada

Com foco no Bahia, Jean Lucas vive expectativa de convocação para Seleção

UFC 320: André Sergipano aposta no jiu-jitsu para espantar má fase no Ultimate

Brasileirão começa em janeiro a partir de 2026: quais efeitos disso?

Sampaoli lamenta ausência de Hulk e quer recuperar sua melhor fase: 'Precisamos dele'

Santos lança uniforme homenagem à campanha de Outubro Rosa

Um ano de Filipe Luís no comando do Flamengo: "Me sinto muito blindado"