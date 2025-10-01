Mirassol e Red Bull Bragantino medem forças no Brasileirão por vaga na Libertadores

Mirassol e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h, no Estádio José Maria de Campos Maia, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto coloca frente a frente dois times que sonham em garantir presença na próxima edição da Copa Libertadores.

O Mirassol soma 42 pontos e ocupa a quarta colocação, atrás apenas de Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Mas vem de derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, marcada por reclamações de arbitragem, apesar da vantagem numérica em boa parte do jogo. O desempenho em casa, no entanto, tem sido o diferencial da campanha.

Invicto como mandante, o time de Rafael Guanaes registra sete vitórias e quatro empates no estádio Maião. Esse retrospecto é considerado peça-chave na briga pela vaga, além de oferecer confiança ao elenco após um resultado negativo. "Nossa força em casa é muito importante, precisamos manter esse nível", afirmou o treinador.

O Red Bull Bragantino, por sua vez, tem 32 pontos e ainda mira uma vaga no G-6. Empatou por 2 a 2 com o Santos na última rodada, mas volta a campo com uma série de desfalques. O histórico do confronto é equilibrado: em 22 jogos, foram nove vitórias do Mirassol, sete do Bragantino e seis empates.

No Mirassol, o atacante Edson Carioca foi vetado após sofrer lesão muscular na última partida. Já o artilheiro Chico da Costa pode voltar a ser relacionado, mas não deve começar como titular devido a um edema na coxa.

Sem suspensões, Guanaes tem mais opções para compor o elenco no duelo direto. Quem pode voltar a ganhar minutagem é o meia Gabriel, que está recuperado de lesão e com mais ritmo de jogo.

O Bragantino não poderá contar com Fabinho e Jhon Jhon, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Além deles, o atacante Eduardo Sasha virou dúvida após deixar o campo com dores diante do Santos. O jogador não participou das atividades na reapresentação e segue em avaliação.

O departamento médico do time de Bragança Paulista também preocupa. Eduardo, Juninho Capixaba, Isidro Pitta e Davi Gomes continuam em recuperação, enquanto Agustin SantAnna está em fase de transição. A lista de ausências limita as opções ofensivas de Fernando Seabra para buscar a vitória fora de casa.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X RED BULL BRAGANTINO

MIRASSOL - Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Gabriel e Danielzinho; Carlos Eduardo (Alesson), Negueba e Cristian. Técnico: Rafael Guanaes.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Gabriel, Eric Ramires e Gustavinho (Matheus Fernandes); Laquintana, Thiago Borbas e Lucas Barbosa. Técnico: Fernando Seabra.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).