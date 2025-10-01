Mirassol busca empate e amplia jejum do Bragantino; jogo acaba em confusão

Nesta quarta-feira, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), o Mirassol buscou um empate contra o Red Bull Bragantino em 1 a 1, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do Massa Bruta foi anotado na etapa inicial com Eric Ramires. No 2º tempo, Reinaldo deixou para a equipe visitante.

Diante do resultado, o Red Bull Bragantino chegou aos 33 pontos e permaneceu estacionado na 9ª posição do campeonato. O Massa Bruta, agora, está a cinco jogos sem vencer, já que soma três derrotas (Mirassol, Botafogo e Cruzeiro) e dois empates (Santos e Sport).

O Mirassol, por sua vez, permanece na 4ª colocação, com 43 pontos. O estreante na elite nacional só está atrás de Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro na tabela.

Como foi o jogo?

O Mirassol começou o jogo tentando pressionar, mas logo o Red Bull Bragantino tomou conta das ações e abriu o placar aos 25 minutos, quando Gustavinho cabeceou na trave e, no rebote, Eric Ramires aproveitou a falha de Lucas Ramon para completar para o gol.

Mesmo com o gol, time visitante criou, até o intervalo, as melhores oportunidades, obrigando o goleiro Walter a trabalhar em finalizações de Borbas e Vanderlan.

No 2º tempo, tempo, o Mirassol voltou mais ofensivo e passou a pressionar e empatou. Aos 29 minutos, Reinaldo tabelou pela esquerda com Alesson, finalizou e contou com desvio de Lucas Barbosa para sacramentar o 1 a 1.

O duelo acabou com confusão generalizada já no túnel dos vestiários. As imagens do Premiere mostraram membros das duas equipes discutindo e trocando empurrões — a polícia precisou intervir para encerrar a briga.