Merab revela segredo por trás do seu 'gás infinito' às vésperas do UFC 320

Atual detentor do cinturão peso-galo (61 kg) do UFC, Merab Dvalishvili ficou conhecido no meio do MMA por ter um estilo de luta pouco comum, de intensa pressão no adversário durante todo o combate, sem deixar o ritmo cair. Devido a sua forma de lutar e ao preparo físico muito acima da média, o georgiano acaba sendo apontado como um lutador de 'gás infinito'. Mas, afinal, qual seria o segredo do cardio do campeão?

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Merab mostrou a humildade de sempre ao tentar explicar como havia conseguido atingir esse nível de preparo físico que o permite imprimir o mesmo ritmo forte durante suas lutas sem cansar. De acordo com o campeão georgiano, tudo depende do seu trabalho duro na academia todos os dias.

"Não sei se sou o melhor, mas, sim, eu tenho um bom cardio. O segredo é apenas trabalhar duro. Todos os dias na academia, duas vezes por dia, estou tentando fazer o meu melhor e continuar melhorando. E eu acho que o trabalho duro é a chave para o meu cardio ser tão bom", afirmou Dvalishvili, que coloca seu cinturão peso-galo em jogo neste sábado (4), contra Cory Sandhagen, no UFC 320, em Las Vegas (EUA).

Gás como estratégia

A capacidade de impor seu jogo de pressão sobre os adversário e, aparentemente, não se cansar, pode servir como estratégia para a próxima defesa de título do georgiano. Isso porque, segundo Merab, no mundo ideal, ele sairia do octógono do UFC 320, neste sábado, com uma vitória por nocaute ou finalização, conquistada no final do quinto e último assalto, depois de impor seu wrestling em cadeia e domínio de posições na luta agarrada por mais de 20 minutos contra Sandhagen.

"Esse é o objetivo, quero pressioná-lo. Meu objetivo é nocauteá-lo, mas onde quer que a luta vá, eu vou lutar em qualquer lugar, é claro. Se a gente for para o chão, eu não vou levantar, vou tentar finalização embaixo. Eu me prepararei para lutar todos rounds de cinco minutos e acabar com a luta no final do 5º round. Isso seria bom porque eu gosto de lutar", concluiu.

Válido pelo título dos galos, o duelo entre Merab Dvalishvili e Cory Sandhagen será disputado no 'co-main event' do UFC 320, no dia 4 de outubro. Já na luta principal do show sediado em Las Vegas, o brasileiro Alex Poatan tentará recuperar o cinturão meio-pesado e se vingar do seu último algoz, o russo Magomed Ankalaev.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok