Manchester City sofre gol no fim e empata com o Monaco pela Champions

Nesta quarta-feira, o Manchester City sofreu um gol no fim e empatou com o Monaco por 2 a 2, no Estádio Louis II, pela segunda rodada da Liga dos Campeões. Haaland marcou duas vezes para os ingleses, enquanto Jordan Teze e Eric Dier anotaram os gols dos mandantes.

Situação da tabela

Com o resultado, o Manchester City alcançou os quatro pontos e subiu para a oitava posição na tabela da Champions. O Monaco, por sua vez, conquistou o primeiro ponto na competição e aparece no 30º lugar.

Como foi o jogo

O Manchester City inaugurou o marcador aos 15 minutos de jogo. Após lançamento longo de Gvardiol, Haaland invadiu a área e se esticou para encobrir o goleiro Köhn com um toque de primeira. Dois minutos depois, aos 17, Teze deixou tudo igual para o Monaco. O lateral esquerdo recebeu de Krépin Diatta na entrada da área e acertou um belo chute no ângulo de Donnarumma.

Aos 20 minutos, o lateral direito Vanderson, convocado por Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira, sentiu uma lesão e deixou o campo bastante abalado. Nos minutos finais do primeiro tempo, aos 43, Haaland recebeu cruzamento de O'Reilly e subiu mais que o marcador para anotar de cabeça e colocar o City à frente no placar mais uma vez na partida.

Durante a etapa complementar, o Manchester City se manteve no ataque e empilhou oportunidades, mas não foi eficiente para ampliar a vantagem no placar. No fim do jogo, aos 44 minutos, Eric Dier sofreu pênalti após cruzamento na área. Ele mesmo foi para a cobrança e converteu, empatando o jogo.

Próximos jogos

Monaco

Monaco x Nice (7ª rodada do Campeonato Francês)

(7ª rodada do Campeonato Francês) Data e horário : 05/10 (domingo) às 12h15

: 05/10 (domingo) às 12h15 Local: Estádio Louis II, em Mônaco

Manchester City