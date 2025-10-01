Topo

Mais que três pontos: veja o que está em jogo para o Santos contra o Grêmio

01/10/2025 05h00

O Santos recebe o Grêmio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira. A partida é de suma importância para o Peixe. Veja o que estará em jogo na Vila Belmiro.

Classificação

O Alvinegro Praiano precisa vencer para se distanciar da zona do rebaixamento. O clube entrou na rodada na 16ª colocação, com 27 pontos, cinco a mais que o Vitória, que abre o Z4.

Um triunfo, inclusive, pode até mudar a briga do Santos na temporada, já que o time colaria justamente no Grêmio, atual 10º colocado, com 32.

Afirmação de Vojvoda

Os torcedores do Peixe estão animados com o começo de trabalho de Juan Pablo Vojvoda. O técnico soma quatro partidas pelo time, com três empates e uma vitória.

Muitos entendem que a equipe está mostrando evolução. Falta, contudo, transformar o bom futebol em resultado. Os alvinegros deixaram os três pontos escaparem já na reta final do jogo contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, na última rodada.

Briga pela titularidade

O Santos ainda tem algumas posições em aberto. A principal delas é a lateral direita. Mayke e Igor Vinícius, dois jogadores que chegaram recentemente ao clube, brigam pelo posto.

Igor Vinícius, ex-São Paulo, até largou na frente, mas Mayke, ex-Palmeiras, foi o escolhido para começar os últimos dois compromissos.

Ainda na defesa, Adonis Frías e Alexis Duarte, outros dois atletas que foram contratados na última janela, duelam para jogar pelo lado direito da zaga.

Frías jogou contra Atlético-MG e São Paulo. Contra o Bragantino, o argentino sentiu um desconforto na panturrilha e Alexis Duarte atuou. O paraguaio, inclusive, foi elogiado pelo comandante.

Já no ataque, Barreal está conquistando cada vez mais a confiança de Vojvoda. O argentino começou em baixa com o técnico, mas aproveitou a lesão de Victor Hugo e foi um dos destaques no empate com o Bragantino, com um gol marcado.

A titularidade de Barreal, porém, não está garantida, ainda mais com a chegada de Billal Brahimi. O argelino, que afirmou gostar de atuar aberto pela direita, estreou em Bragança e luta pelo seu espaço.

Santos x Grêmio

Com todos esses ingredientes, portanto, o Santos recebe o Grêmio nesta quarta-feira, pela 26ª rodada do Brasileirão. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 21h30 (de Brasília).

