Liverpool faz proposta para renovação com zagueiro cobiçado pelo Real Madrid

Segundo o jornal francês L'Equipe, o zagueiro Ibrahima Konaté recebeu uma nova proposta do Liverpool para renovação de seu contrato. A conversa inicial começou há quase um ano, mas a última versão da oferta foi apresentada aos agentes do jogador somente nas últimas duas semanas.

Real Madrid de olho

O Real Madrid também teria interesse na transferência do francês, de 26 anos, para o Santiago Bernabéu. Assim, o clube espanhol monitora a situação de Konaté na equipe inglesa, embora ainda não tenha feito ofertas ou negociações.

Ibrahima Konaté chegou ao Liverpool em 2021, após ter defendido a camisa do RB Leipzig por quatro anos. O francês tem contrato firmado até o fim de junho de 2026. Nesta temporada, o zagueiro atuou em nove jogos pelo clube inglês, sem anotar nenhum gol.

Próximo confronto do Liverpool

Em seu próximo duelo pelo Campeonato Inglês, o Liverpool encara o Chelsea neste sábado, às 13h30 (de Brasília), no Stamford Bridge.