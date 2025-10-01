Lista de convocados da seleção brasileira hoje: veja relação completa
O técnico Carlo Ancelotti revelou hoje a nova lista de jogadores escolhidos para defender a seleção brasileira nos amistosos diante de Coreia do Sul e Japão, que acontecem nos dias 10 e 14. Veja abaixo a relação completa de jogadores.
Os convocados da seleção brasileira
- Goleiros: Hugo Souza (Corinthians), Bento (Al-Nassr) e Ederson (Fenerbahce)
- Defensores: Caio Henrique (Monaco), Douglas Santos (Zenit), Vanderson (Monaco), Wesley (Roma), Gabriel Magalhães (Arsenal), Carlos Augusto (Internazionale), Éder Militão (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Lucas Beraldo (PSG)
- Meias: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham). André (Wolverhampton)
- Atacantes: Estêvão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Jesus (Nottingham Forest), Richarlisson (Tottenham), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Vini Jr. (Real Madrid) e Rodrygo (Real Madrid).
Vini Jr. e Rodrygo voltam à lista do italiano. Eles não estiveram presentes nas partidas diante de Chile e Bolívia, no encerramento das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026.
Neymar segue fora. Machucado, o camisa 10 do Santos se recupera e não será desta vez que retornará à seleção brasileira.
O Brasil joga primeiro contra a Coreia do Sul, no dia 10, às 8h (de Brasília). O compromisso contra o Japão está marcado para o dia 14, às 7h30.
Em novembro, seleção deve jogar em Londres e Paris. Rodrigo Caetano revelou que o desejo da CBF é enfrentar equipes africanas.