Libertadores feminina: veja tudo que você precisa saber sobre o torneio

A espera está chegando ao fim. Nesta quinta-feira, as equipes começam a entrar em campo pela Copa Libertadores feminina, que será disputada na Argentina entre os dias 2 e 18 de outubro. Corinthians, Ferroviária e São Paulo são os representantes brasileiros da 17ª edição do torneio.

A Gazeta Esportiva preparou um guia para você ficar por dentro de tudo sobre a competição sul-americana.

Quando e onde vai acontecer a Libertadores?

Os jogos serão realizados nos estádios Nuevo Francisco Urbano, localizado em Morón, e Florencio Sola, em Banfield, ambos na província de Buenos Aires, capital da Argentina.

A fase de grupos da competição está prevista para acontecer entre os dias 2 e 9 (quinta-feira), enquanto o mata-mata terá início no dia 11 (sábado). A final e a disputa de terceiro lugar estão inicialmente marcadas para o dia 18 (sábado).

Formato

Ao todo, 16 equipes estão divididas em quatro grupos com quatro integrantes em cada. Os times de cada grupo se enfrentarão apenas uma vez e os dois melhores avançarão para as quartas de final. Os vencedores desta etapa se classificarão para as semifinais, que definirão a final e a disputa de terceiro lugar. Todos os confrontos do mata-mata serão decididos em jogo único.

Como chegam os times brasileiros?

Corinthians

Atual bicampeão, o Corinthians busca conquistar a Libertadores pela sexta vez em sua história. O Timão integra o Grupo A da competição continental, ao lado de Independiente Del Valle-EQU, Always Ready-BOL e Independiente Santa Fe-COL. A estreia do time alvinegro será contra a equipe equatoriana, nesta quinta-feira, às 16h (de Brasília), no estádio Florencio Sola.

A equipe, comandada por Lucas Piccinato, tenta levantar sua segunda taça na temporada. No último dia 14, o clube do Parque São Jorge venceu o Cruzeiro por 1 a 0 e conquistou o Campeonato Brasileiro pela sétima vez, sendo a sexta consecutiva. Entretanto, o Corinthians amarga uma eliminação recente nas quartas de final da Copa do Brasil para o São Paulo. No Campeonato Paulista, o time lidera a tabela com sobras.

O Timão é o maior campeão do torneio sul-americano, com cinco títulos. A equipe conquistou a competição em 2017, 2019, 2021, 2023 e 2024.

Ferroviária

Já a Ferroviária espera igualar o São José como o segundo maior campeão da Libertadores. A equipe de Araraquara levantou o troféu duas vezes, em 2015 e 2020.

O time do interior paulista está no Grupo B, junto de Boca Juniors-ARG, Alianza Lima-PER e ADIFFEM-VEN. O time estreia no torneio também nesta quinta-feira, contra o clube venezuelano, às 20h, no estádio Nuevo Francisco Urbano.

A equipe de Léo Mendes mira levantar sua primeira taça em 2025. A Ferroviária caiu no Brasileiro nas quartas de final, mas está na semi da Copa do Brasil e ocupa a terceira colocação do Paulista.

São Paulo

Por fim, o São Paulo é o terceiro representante brasileiro na Libertadores. O Tricolor Paulista, que busca um título inédito, enfrentará San Lorenzo-ARG, Colo-Colo-CHI e Olimpia-PAR no Grupo C do torneio. A estreia, marcada para sexta-feira, no estádio Florencio Sola, às 20h, será contra as argentinas.

A equipe são-paulina fará sua primeira participação na Libertadores. Na atual temporada, o time, comandado por Thiago Viana, conquistou o título da Supercopa do Brasil.

Veja os grupos da Libertadores feminina

Grupo A : Corinthians, Independiente Del Valle-EQU, Always Ready-BOL e Independiente Santa Fe-COL

: Corinthians, Independiente Del Valle-EQU, Always Ready-BOL e Independiente Santa Fe-COL Grupo B : Boca Juniors-ARG, Alianza Lima-PER, ADIFFEM-VEN e Ferroviária

: Boca Juniors-ARG, Alianza Lima-PER, ADIFFEM-VEN e Ferroviária Grupo C : São Paulo, San Lorenzo-ARG, Colo-Colo-CHI e Olimpia-PAR

: São Paulo, San Lorenzo-ARG, Colo-Colo-CHI e Olimpia-PAR Grupo D: Deportivo Cali-COL, Libertad-PAR, Nacional-URU e Universidad do Chile

Campeões da Libertadores feminina