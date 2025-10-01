Léo Jardim lamenta início ruim do Vasco em derrota contra o Palmeiras

O Vasco viu sua sequência positiva acabar nesta quarta-feira. Os cruzmaltinos foram derrotados pelo Palmeiras por 3 a 0, no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro do time carioca, Léo Jardim, lamentou o começo ruim da equipe, que levou três gols em 23 minutos.

"Realmente foi um começo bem difícil. A gente sabia que o Palmeiras tem uma transição muito forte. E os gols deles foram nestas jogadas. Falamos nisso, mas entramos muito desligados. Demoramos a entrar no jogo e eles foram felizes. Quando fomos ver já estava 3 a 0", disse Léo Jardim.

Com este resultado, o Palmeiras assume avice-liderança, com 51 pontos. O Alviverde dormirá na segunda posição já que o Cruzeiro, que tem 50, joga apenas nesta quinta-feira, contra o Cruzeiro, no Maracanã. Enquanto isso, o Vasco perdeu sua sequência de sete jogos de invencibilidade e se mantém e 12° lugar, com 30 pontos.

O arqueiro, porém, pregou foco na recuperação do Vasco na reta final da temporada. Além do Brasileirão, os cariocas estão na semifinal da Copa do Brasil.

"Acho que é corrigir o que a gente errou. Ouvir o que o professor Diniz tem para falar. A equipe já mostrou que pode mostrar muito mais. É continuar acreditando no trabalho", declarou.

O Vasco volta a campo neste domingo, 5 de outubro de 2025, para mais um importante compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Pela 27ª rodada da competição, o Cruz-Maltino recebe o Vitória em São Januário, às 16h (de Brasília).