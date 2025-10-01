Leila tem razão em cobrar mudança de postura do Fla? PVC e Mattos debatem

O bloqueio judicial dos pagamentos da Libra e a sugestão de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, para que o Flamengo jogasse a própria liga esquentaram o debate entre Rodrigo Mattos e Paulo Vinícius Coelho, PVC, no De Primeira.

O Flamengo conseguiu liminar que paralisou repasses de direitos de TV para a Libra, medida que já travou R$ 77 milhões e pode chegar a R$ 230 milhões, afetando clubes em situação delicada como o Santos.

PVC: Flamengo deveria acreditar na justiça

O Flamengo não é mãe de ninguém. O Flamengo não é pai de ninguém. Só que se você acredita na justiça, quando você ganhar, não importa que o dinheiro foi depositado pra cá, pra lá ou pra cá, se a justiça determinar que o Flamengo tem direito a receber mais que os R$ 17 milhões deste bloqueio, mais do que o valor que ele tem dos R$ 320 milhões dessa fatia, a justiça vai determinar e o Flamengo vai ter que receber.

Se vai tirar da conta do Santos, do Internacional, do Grêmio, de quem vai ser, é outro problema. Se você acredita na justiça do Brasil, a justiça vai determinar a médio e longo prazo sem necessidade de liminar. Com liminar, você bloqueia o dinheiro. Mas a justiça vai julgar até o final. Se você acredita na justiça, a justiça vai dizer que você tem que receber o dinheiro. E você vai receber.

Paulo Vinícius Coelho

Rodrigo Mattos: Se dinheiro for repassado, não há como recuperar

É assim, você bloqueia o dinheiro porque ele ia ser pago. A partir do momento que ele está na conta do terceiro, você já não pode mais recuperar aquele valor. Por isso que a justiça bloqueia. Quando você tem uma discussão judicial, isso é absolutamente padrão na justiça. Você tem uma discussão. Entende que há uma controvérsia, tem um bloqueio de dinheiro. Isso é um ponto.

E a gente postulou hoje, é só ler ali a matéria, os pontos que o Flamengo alega, porque há um problema ali no critério de audiência e por isso que foi questionado e que não teve uma aprovação unânime como estava previsto no estatuto da Libra, por isso que obteve essa decisão judicial até agora, pode ser que seja revertida.

Rodrigo Mattos

