Lautaro lamenta falta de efetividade do Santos em empate com Grêmio: "Difícil assim"

01/10/2025 23h43

O Santos ficou no empate de 1 a 1 com o Grêmio, na noite desta quarta-feira, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor do gol do Peixe, já na reta final da partida, Lautaro Díaz lamentou a falta de efetividade dos paulistas no ataque.

"Dava para virar. O time está jogando bem, estamos conseguindo finalizar bem. Foi a mesma coisa que aconteceu no último jogo. É difícil assim", disse ao Premiere.

Com o resultado, o Santos segue beirando a zona do rebaixamento. A equipe de Juan Pablo Vojvoda está na 16ª colocação, com 28 pontos, cinco a mais que o Juventude, que abre o Z4. A diferença para o primeiro da zona da degola, no entanto, pode diminuir caso o Vitória (18º, com 22) supere o Ceará, em casa, nesta quinta-feira.

Próximo jogo do Santos

  • Ceará x Santos (27ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 05 de outubro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

    Local: Arena Castelão (CE)

