John Kennedy lamenta "descuido" do Fluminense contra o Sport e enaltece Zubeldía

O Fluminense ficou no empate com o Sport nesta quarta-feira, na Ilha do Retiro, pela 26ª rodada do Brasileirão. Os tricolores sofreram a igualdade nos acréscimos e perderam a chance de encostar no G6.

O atacante John Kennedy lamentou o gol sofrido no fim, mas preferiu valorizar o ponto conquistado fora de casa: "Foi um descuido nosso, mas acontece. Não pode acontecer mais. Agora é trabalhar. Importante é não perder. É voltar a treinar porque já tem jogo no fim de semana e buscar os três pontos", disse.

John Kennedy marcou um dos gols do Fluminense e fez questão de agradecer o técnico Luís Zubeldía pela oportunidade: "A mudança de treinador é sempre uma oportunidade nova. Não estava jogando com o antigo treinador. Hoje ele me deu a oportunidade e fui feliz ao marcar o gol", completou.

O Fluminense volta a campo pelo Campeonato Brasileiro neste sábado, contra o Atlético-MG, no Maracanã.