João Félix supera Cristiano Ronaldo e recebe prêmio de melhor jogador de setembro no Campeonato Saudita

01/10/2025 15h26

Nesta quarta-feira, o atacante português João Félix foi eleito o melhor jogador do mês de setembro da Liga Saudita. O jogador superou Cristiano Ronaldo, seu compatriota e companheiro de ataque no Al-Nassr.

João Félix chegou ao Al-Nassr no final de julho e conquistou o prêmio logo no primeiro mês atuando na competição. O português disputou quatro partidas, balançou as redes em cinco oportunidades e contribuiu com um passe para gol.

Cristiano Ronaldo ficou atrás de João Félix nas estatísticas em setembro. O astro somou quatro tentos e nenhuma assistência em quatro jogos.

Jorge Jesus premiado

Jorge Jesus, também do Al-Nassr, foi eleito o melhor treinador de setembro no Saudita. À beira do gramado, o português levou a equipe para uma campanha de 100% de aproveitamento durante o mês, com quatro vitórias em quatro jogos.

O Al-Nassr é líder da Liga Saudita com 12 pontos conquistados, 14 gols marcados e apenas um sofrido. Porém, vê o Al-Qadsiah no segundo lugar, com apenas dois pontos a menos.

