Jeffinho comemora fim de jejum e projeta briga do Botafogo pelo Brasileiro

O Botafogo derrotou o Bahia, nesta quarta-feira, no Nilton Santos. O resultado fez os alvinegros entrarem no G4 do Campeonato Brasileiro.

Um dos gols do Botafogo foi marcado por Jeffinho, que comemorou o fim do jejum com a camisa alvinegra: "Muito feliz por ter voltado a marcar e ter ajudado o time. Vamos buscar esse campeonato, porque a torcida merece", disse.

O atacante havia marcado pela última vez na fase de grupos da Libertadores de 2024: "Faz tempo. Foi um jogo muito bom para mim, mas também quando saí machucado e tive que ficar um tempo fora", completou.

O Botafogo volta a campo neste sábado, contra o Internacional, no Beira-Rio, pela 27ª rodada do Brasileirão.