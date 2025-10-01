Jair Ventura projeta estreia em casa pelo Vitória e promete: "A gente vai lutar até o final"

O Vitória encerrou na tarde desta quarta-feira a preparação para o duelo diante do Ceará, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece nesta quinta, às 19h (de Brasília), no Barradão, e marcará a estreia de Jair Ventura no comando rubro-negro em jogos como mandante. O time ocupa atualmente a 18ª posição, com 22 pontos, e vem de derrota por 3 a 1 para o Grêmio, em Porto Alegre.

O treinador do Vitória pela primeira vez no último domingo, diante do Tricolor gaúcho. Agora, em sua estreia em casa, e com apoio da torcida, aposta na força do Barradão para iniciar a reação.

"Ter essa torcida ao nosso lado vai ser bom. Para os outros sofrerem um pouquinho do que eu já sofri. A gente sabe da força da nossa casa e jogando com a torcida temos totais condições de vencer. Enquanto tiver chance, a gente vai lutar até o final e dar a vida aqui para o Vitória permanecer na Série A", afirmou o treinador.

Com apoio da torcida, o Leão busca reencontrar o caminho das vitórias em Salvador para se afastar da zona de rebaixamento.

Últimos ajustes no Barradão

No treino desta quarta no estádio, Jair Ventura levou todos os atletas ao gramado e acompanhou as primeiras atividades, que começaram com a tradicional roda de bobo e trabalhos de ativação física. Em seguida, comandou exercícios táticos, simulando situações de jogo e testando estratégias planejadas para enfrentar o Vozão.

A preparação foi dividida em duas etapas principais. Primeiro, um trabalho de bola parada defensiva, com foco em neutralizar as jogadas aéreas do adversário. Depois, apenas com os titulares, o treinador ensaiou cobranças ofensivas em escanteios e faltas. Enquanto isso, os demais jogadores participaram de jogos reduzidos sob orientação da comissão técnica.

Após o treino, o grupo seguiu para a concentração na chácara Vidigal Guimarães. A principal novidade entre os relacionados é o ítalo-equatoriano Kike Saverio, reforço recém-chegado e formado nas categorias de base do Barcelona. Além dele, Dudu e Pepê retornam após cumprirem suspensão.

A provável escalação do Vitória conta com: Lucas Arcanjo; Cáceres, Lucas Halter, Camutanga e Ramon; Dudu, Pepê e Aitor Cantalapiedra; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer.

O adversário

O Ceará chega embalado após vencer o São Paulo por 1 a 0 e ocupa a 11ª colocação com 31 pontos. O retrospecto entre os times mostra equilíbrio: em 42 confrontos, são 15 vitórias do Vitória, 14 do Ceará e 13 empates. Nos últimos seis duelos, cada equipe venceu três vezes.