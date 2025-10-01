Topo

Corinthians tem Hugo como titular após 5 meses e Vitinho no ataque; veja

Hugo, lateral do Corinthians - Marcello Zambrana/Agif
do UOL

Do UOL, em São Paulo

01/10/2025 18h40

Internacional e Corinthians estão escalados para o jogo de hoje, às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

O Corinthians vai a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá, Gustavo Henrique, Angileri e Hugo; Raniele, Ryan e Breno Bidon; Vitinho e Gui Negão.

O Internacional tem como titulares: Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Luis Otávio , Bruno Henrique, Romero e Alan Patrick; Carbonero e Borré.

Sem Yuri Alberto (suspenso), Dorival Júnior escala Vitinho ao lado de Gui Negão no ataque do Corinthians. André Ramalho, Memphis Depay, Rodrigo Garro, Charles e Carrillo seguem fora por causa de lesões.

Hugo assume a lateral esquerda. Ele retorna ao time titular após cinco meses — a última vez foi justamente contra o Inter, no primeiro turno, em maio. Ainda na zaga, Cacá deixa João Pedro Tchoca no banco, Angileri volta a fazer a linha como terceiro zagueiro, e Ryan entra na vaga de Maycon no meio.

A partida marca o reencontro entre o Corinthians e a família Díaz. Ramón e Emiliano deixaram o clube paulista há cinco meses e vão para o segundo jogo no comando do Colorado.

