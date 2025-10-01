Topo

Esporte

Inter x Corinthians: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

01/10/2025 05h30

Internacional e Corinthians se enfrentam hoje, às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Inter vem de três jogos sem vitória, com duas derrotas no período. O Colorado empatou com o Juventude em 1 a 1 na rodada passada.

O Corinthians vem de duas derrotas consecutivas. A equipe comandada por Dorival Júnior recebeu o Flamengo e perdeu por 2 a 1, de virada, no último compromisso pelo Brasileirão.

Yuri Alberto está fora. O atacante está suspenso e não fica à disposição da comissão técnica do Corinthians.

Internacional x Corinthians -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 1 de outubro, às 19h30 (de Brasília)
  • Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
  • Transmissão: Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

