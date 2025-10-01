Ídolo nacional, Alex Poatan minimiza pressão por volta ao topo do UFC

Ex-campeão peso-médio (84 kg) e meio-pesado (93 kg) do UFC, Alex Pereira se tornou uma das grandes estrelas do MMA mundial e, obviamente, também no Brasil. No seu país natal, inclusive, o striker paulista divide com Charles Do Bronx a idolatria nacional no esporte, sendo os dois maiores expoentes em atividade da modalidade dentro do território brasileiro. Mas, apesar da responsabilidade que o status traz, 'Poatan' não parece se sentir incomodado.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Alex Poatan minimizou a pressão com a qual tem de conviver por ser - ao lado de Do Bronx - o principal nome do Brasil no MMA na atualidade. Mesmo que muitos entendam que o sucesso do ex-campeão do UFC está proporcionalmente ligado ao aumento ou diminuição de interesse do público no país, o experiente lutador garante estar 'vacinado' contra esta possível distração.

"A pressão, a responsabilidade, sempre a gente tem. Mas a gente tem que saber controlar. A gente está ali representando, e quando a gente está bem, levando o nome do nosso país, com certeza, o país é mais bem-visto e começam a aparecer mais pessoas, mais interesse nos brasileiros. Eu acho que isso é muito importante, mas, mesmo assim, eu não assumo essa pressão, sou um cara bem controlado", afirmou Poatan.

Alex Poatan no UFC 320

Aparentemente sem pressão, Alex Poatan subirá no octógono do UFC 320, neste sábado (4), para tentar recuperar o cinturão meio-pesado da organização. Para isso, o ídolo tupiniquim terá que superar o atual campeão, o russo Magomed Ankalaev, que o venceu em março deste ano.

