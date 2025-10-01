Topo

Gustavo Henrique critica arbitragem após empate do Corinthians: "Estragou o jogo"

01/10/2025 22h12

O zagueiro do Corinthians, Gustavo Henrique, não poupou críticas à arbitragem após jogo contra o Internacional, na noite desta quarta-feira, no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão levou o empate nos acréscimos com um gol de pênalti polêmico.

"É desanimador. Conseguimos controlar a partida do início ao fim, fazíamos um belo jogo defensivamente. Não gosto de falar de arbitragem, mas foi triste o que aconteceu. Ele já estava se jogando, já tinha estourado o tempo. É frustrante demais", disse o defensor em entrevista ao Prime Video.

"A gente veio com o intuito de vencer, fizemos um grande jogo. Todo mundo se doou ao máximo, mas o árbitro estragou o jogo", concluiu.

O que aconteceu

O Corinthians vencia o Internacional até os acréscimos do segundo tempo, quando o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima entendeu que o zagueiro Cacá segurou Bruno Henrique dentro da área. Aos 56 minutos, após uma longa revisão do lance no VAR, ele decidiu marcar o pênalti.

Carbonero converteu a cobrança e deixou tudo igual.

Situação na tabela

O Corinthians agora ocupa a 13ª posição da tabela, com 30 pontos conquistados. O Colorado, por sua vez, segue ameaçado pela zona de rebaixamento. O time gaúcho é o 15º colocado, com 29 pontos, seis acima do Z4.

Próximo jogo do Corinthians

  • Corinthians x Mirassol (27ª rodada do Brasileirão)

  • Data e horário: 04/10 (sábado), às 21h (de Brasília)

  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

