Fortaleza x São Paulo: veja onde assistir ao duelo pelo Campeonato Brasileiro

01/10/2025 07h00

O São Paulo visita o Fortaleza nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir?

A partida será televisionada pelo Premiere, Record e Cazé TV, mas você também acompanha toda a repercussão de Fortaleza x São Paulo aqui no gazetaesportiva.com.

Como chegam as equipes

O São Paulo chega para essa partida extremamente pressionado para retomar o caminho das vitórias. Vindo de quatro derrotas consecutivas, incluindo a traumática eliminação na Libertadores e, mais recentemente, o revés contra o Ceará, o time comandado por Hernán Crespo precisa voltar aos trilhos no Campeonato Brasileiro.

A tarefa, entretanto, não é nada fácil, uma vez que o São Paulo vem lidando com uma extensa lista de desfalques. Na última segunda-feira, contra o Ceará, Rafael Tolói se tornou a mais nova dor de cabeça para a comissão técnica, precisando ser substituído ainda no primeiro tempo após sentir a coxa.

O Fortaleza, por sua vez, é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro e quer aproveitar a crise no São Paulo para somar mais três preciosos pontos na luta contra a queda para a Série B. No último sábado, o Leão venceu o Sport, por 1 a 0, em um confronto direto da parte de baixo da tabela, já que o time pernambucano é o último colocado do torneio.

Arbitragem de Fortaleza x São Paulo

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Kappes Diel (RS)

VAR: Wagner Reway (SC)

