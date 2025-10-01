Fortaleza x São Paulo pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Na noite desta quinta-feira, Fortaleza e São Paulo se enfrentam em confronto válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Onde assistir Fortaleza x São Paulo ao vivo?

TV: Record (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)

Cazé TV Você também pode acompanhar todos os lances da partida em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

Como chega para o Fortaleza para o confronto?

O Fortaleza, por sua vez, reencontrou o caminho das vitórias desde a chegada do treinador Martín Palermo. O Leão do Pici conquistou duas vitórias e amargou uma derrota nos três primeiros jogos sob comando do argentino e sonha em deixar a zona de rebaixamento na sequência do Brasileirão.

O Fortaleza ocupa, no momento, a vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos. O Leão do Pici derrapou muito ao longo da competição e tenta recolher os cacos nesta reta final para evitar o rebaixamento. O primeiro time fora do Z4 no momento é o Santos, com 27 pontos.

Na última rodada do Brasileirão, o Fortaleza venceu o Sport no duelo dos últimos colocados, por 1 a 0, na Arena Castelão. Lucas Sasha balançou as redes para os donos da casa.

Como chega o São Paulo para o confronto?

O São Paulo amarga um momento ruim na temporada. O Tricolor foi eliminado da Copa Libertadores recentemente e vem de uma sequência de quatro derrotas consecutivas - perdeu os dois jogos contra a LDU-EQU (2 a 0 na ida e 1 a 0 na volta), além de ter acumulado reveses contra Santos e Ceará, ambos por 1 a 0.

Os comandados do técnico Hernán Crespo, inclusive, estacionaram na sétima posição do Campeonato Brasileiro e viram Bahia e Botafogo aumentarem as distâncias no G6. Neste momento, o Tricolor está com 35 pontos, enquanto os outros dois times somam 40 pontos.

Na última rodada do Brasileirão, o São Paulo foi derrotado pelo Ceará em pleno Morumbis. A equipe perdeu por 1 a 0, com gol de Pedro Henrique no segundo tempo.

Histórico do confronto entre Fortaleza e São Paulo

O histórico do confronto aponta para um leve favoritismo do São Paulo, mas é bastante equilibrado. Em 31 partidas disputadas entre as equipes, o Tricolor tem 12 vitórias a favor, contra nove triunfos do Fortaleza. O duelo ainda reservou dez empates.

Mais recentemente, porém, é o Fortaleza quem tem prevalecido. O Leão do Pici defende uma invencibilidade de quatro anos contra o São Paulo. A última derrota para o rival paulista aconteceu ainda em 2020, pelo Brasileirão, quando perdeu por 3 a 2 no Castelão. De lá para cá, foram 11 jogos, com seis vitórias e cinco empates.

O último compromisso entre as equipes, inclusive, terminou empatado em 0 a 0. Ferreirinha perdeu um pênalti no confronto válido pela sétima rodada da atual edição do Brasileiro, disputado no Morumbis.

Estatísticas

O São Paulo iniciou o Campeonato Brasileiro em baixa e chegou a brigar contra o rebaixamento, mas se recuperou após a chegada de Hernán Crespo. O Tricolor faz campanha de nove vitórias, oito empates e oito derrotas, totalizando um aproveitamento de 46,6% dos pontos. Foram 27 gols marcados e 25 sofridos em 25 rodadas.

O Tricolor, no entanto, enfrenta uma seca de gols que já dura quatro partidas. A equipe são-paulina tem enfrentado dificuldades para balançar as redes, sobretudo com os desfalques dos centroavantes Calleri, Ryan Francisco e André Silva. Crespo tem buscado alternativas, mas ainda vê Luciano viver um jejum que já dura 13 partidas.

O São Paulo, que visita o Fortaleza nesta quinta-feira, ainda está entre os piores visitantes do Campeonato Brasileiro nesta temporada. Em 12 partidas, o Tricolor somou somente três vitórias, com dois empates e sete derrotas, tendo 30,5% de aproveitamento.

Do outro lado, o Fortaleza ainda tenta se salvar do rebaixamento na Série A. O Leão do Pici amarga uma campanha ruim e tenta melhorar seus números. São cinco vitórias, seis empates e 13 derrotas em 24 jogos pelo torneio nacional (29,1% de aproveitamento), com 24 gols marcados e 38 sofridos.

O histórico do Fortaleza em casa na atual edição do Brasileiro também não é dos melhores. A equipe acumula cinco vitórias, dois empates e seis derrotas dentro de seus domínios, com 43,5% de aproveitamento.

O confronto, assim, reserva uma equipe com dificuldades para balançar as redes (São Paulo) contra um time que tem a segunda pior defesa do Brasileirão (Fortaleza). Resta saber, agora, quem levará a melhor no embate.

Fortaleza na temporada

51 jogos

15 vitórias, 13 empates e 23 derrotas

61 gols marcados

61 gols sofridos

Artilheiro: Lucero, com 11 gols marcados

São Paulo na temporada

53 jogos

22 vitórias, 16 empates e 15 derrotas

63 gols marcados

51 gols sofridos

Artilheiro: André Silva, com 14 gols marcados

Prováveis escalações

O São Paulo chega à partida com uma longa lista de desfalques. O Tricolor ainda ganhou duas baixas após a partida contra o Ceará. Arboleda recebeu o terceiro amarelo e terá de cumprir suspensão, enquanto Rafael Tolói teve constatada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e passou a integrar o departamento médico do clube.

Além dos dois zagueiros, o São Paulo também não terá Alan Franco (sobrecarga na coxa direita), Lucas (poupado para o Choque-Rei), Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Ryan Francisco (cirurgia no joelho esquerdo), André Silva (lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito), Luan (lesão no adutor direito) e Ferraresi (lesão no adutor esquerdo).

Devido ao baixo número de zagueiros, o jovem Isac, do sub-20, foi relacionado. Ainda assim, com apenas dois jogadores de origem da posição, Crespo pode ser obrigado a mudar o esquema tático do São Paulo para a partida diante do Fortaleza. Outra alternativa é utilizar o jovem volante Negrucci improvisado no setor. O garoto já chegou a exercer tal função no clássico contra o Santos.

Por outro lado, o Tricolor terá duas novidades importantes na delegação: os meio-campistas Oscar e Marcos Antônio estão recuperados de problemas físicos e voltaram a ser relacionados. O camisa 8 está de volta após fraturar três vértebras lombares, mas a expectativa é de um retorno gradual.

A delegação viaja para Fortaleza com três novidades! O meia Oscar e o volante Marcos Antonio estão de volta, enquanto o zagueiro Isac, do sub-20, foi convocado pela primeira vez no profissional.

O São Paulo ainda precisará tomar um cuidado especial com jogadores que estão pendurados. O time possui sete atletas que, se receberem o terceiro cartão amarelo, desfalcarão a equipe no clássico contra o Palmeiras.

Já o Fortaleza terá duas baixas por suspensão: os laterais Mancuso e Bruno Pacheco levaram o terceiro amarelo contra o Sport e estão fora do jogo desta quinta-feira. Além disso, devem seguir como ausências o lateral direito Weverson e o atacante Moisés.

Por outro lado, o técnico Martín Palermo deve poder contar com a volta de Tinga, recuperado de lesão, e terá o retorno certo de Brítez, que cumpriu suspensão contra o Sport e fica à disposição.

Provável escalação do Fortaleza

João Ricardo; Brítez, Gazal, Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira, Yago Pikachu, Breno Lopes e Lucas Crispim; Deyverson.

Desfalques: Bruno Pacheco e Mancuso (suspensos), Weverson e Moisés (lesionados).

Pendurados: Lucero, Matheus Pereira, Yago Pikachu, Lucca Prior, Deyverson e Bareiro.

Provável escalação do São Paulo

Rafael; Cédric Soares, Negrucci (Isac), Sabino e Enzo Díaz; Marcos Antônio (Alisson), Bobadilla e Rodriguinho; Rigoni, Ferreirinha e Luciano.



Técnico: Hernán Crespo

Desfalques: Arboleda (suspenso), Alan Franco (sobrecarga na coxa direita), Lucas (poupado), Rafael Tolói (lesão na região posterior da coxa esquerda), Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Ryan Francisco (cirurgia no joelho esquerdo), André Silva (lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito), Luan (lesão no adutor direito) e Ferraresi (lesão no adutor esquerdo).

Pendurados: Rafael, Maik, Arboleda, Ferraresi, Sabino, Alan Franco e Marcos Antônio.

Arbitragem de Fortaleza x São Paulo

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Anderson Daronco (RS) Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS) VAR: Wagner Reway (SC)

Próximo jogo do São Paulo

São Paulo x Palmeiras (27ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(27ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 05/10 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

Próximo jogo do Fortaleza

Juventude x Fortaleza (27ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(27ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 05/10 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

HORA DA PARCIAL! Quase 25 mil torcedores estão confirmados na partida de amanhã, diante do São Paulo!

? Check-in em: https://t.co/DM3iQUcWPG#FortalezaEC #Brasileirão2025 pic.twitter.com/GhwAbvQjCY ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) October 1, 2025

