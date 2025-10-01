Topo

Esporte

Fortaleza faz promoção para jogo contra o São Paulo; ingressos a partir de R$ 10

01/10/2025 20h09

O Fortaleza entra em campo na próxima quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em duelo realizado na Arena Castelão, o clube enfrentará o São Paulo e espera casa cheia na oportunidade.

Para impulsionar a presença dos torcedores, o tricolor inclusive promoverá promoção especial com ingressos a partir de R$ 10.

Os ingressos estão à venda desde a última segunda-feira no Leão Tickets e nas lojas física, mediante disponibilidade. Até o momento, já foram vendidas mais de 24 mil entradas. Os ingressos estão sendo comercializados com valores entre R$ 10 e R$ 150.


O check-in para adeptos do Sócio Fortaleza e compra de ingressos só serão possíveis mediante ao cadastramento facial.

Para a entrada de crianças menores de 12 anos nos jogos, o responsável deve realizar o cadastro do Cartão Clube da Garotada, que tem o custo de R$ 25 para a emissão.

Embalado pela vitória na última rodada contra o Sport, por 1 a 0, o Fortaleza mira a retomada no campeonato. No momento, a diferença é de seis pontos para o Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Fortaleza faz promoção para jogo contra o São Paulo; ingressos a partir de R$ 10

Paysandu x Cuiabá pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Fortaleza x São Paulo pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Flamengo x Cruzeiro pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Vitória x Ceará: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Vila Nova x Criciúma pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Transmissão ao vivo de Botafogo x Bahia pelo Brasileirão: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de Santos x Grêmio pelo Brasileirão: veja onde assistir

Leila tem razão em cobrar mudança de postura do Fla? PVC e Mattos debatem

Comissão da Panam Sports visita COB para avaliar candidatura Rio-Niterói ao Pan

Jair Ventura projeta estreia em casa pelo Vitória e promete: "A gente vai lutar até o final"