Fortaleza faz promoção para jogo contra o São Paulo; ingressos a partir de R$ 10

O Fortaleza entra em campo na próxima quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em duelo realizado na Arena Castelão, o clube enfrentará o São Paulo e espera casa cheia na oportunidade.

Para impulsionar a presença dos torcedores, o tricolor inclusive promoverá promoção especial com ingressos a partir de R$ 10.

Os ingressos estão à venda desde a última segunda-feira no Leão Tickets e nas lojas física, mediante disponibilidade. Até o momento, já foram vendidas mais de 24 mil entradas. Os ingressos estão sendo comercializados com valores entre R$ 10 e R$ 150.

O check-in para adeptos do Sócio Fortaleza e compra de ingressos só serão possíveis mediante ao cadastramento facial.

Para a entrada de crianças menores de 12 anos nos jogos, o responsável deve realizar o cadastro do Cartão Clube da Garotada, que tem o custo de R$ 25 para a emissão.

Embalado pela vitória na última rodada contra o Sport, por 1 a 0, o Fortaleza mira a retomada no campeonato. No momento, a diferença é de seis pontos para o Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento.