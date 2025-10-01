Topo

Esporte

Fluminense vacila e cede empate nos acréscimos ao lanterna Sport

01/10/2025 21h15

Em duelo movimentado da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, Sport e Fluminense empataram por 2 a 2, na Ilha do Retiro.

Todos os gols da partida aconteceram no segundo tempo. O Fluminense abriu o placar com Lucho Acosta. O Sport empatou com Lucas Lima. Os cariocas voltaram a ficar a frente com John Kennedy, de pênalti. No entanto, os donos da casa igualaram novamente já nos acréscimos, com Luan Cândido.

E agora?

Com o resultado, os tricolores chegaram a 35 pontos e perderam a chance de encostar no G6 do Campeonato Brasileiro. Já os pernambucanos foram a 15, na lanterna.

? Resumo do jogo

SPORT 2 x 2 FLUMINENSE

? Competição: 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

?? Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

? Data: 1º de outubro de 2025 (quarta-feira)

? Horário: às 19h (de Brasília)

? Cartões Amarelos: Matheus Alexadre, Zé Lucas e Ramírez (Sport) / Ignácio (Fluminense)

? Cartões vermelhos: Nenhum

Arbitragem

  • Árbitro: Raphael Claus

  • Assistentes: Daniel Luis Marques e Luiz Alberto Andrini Nogueira

  • VAR: Estevam da Silva

GOL:

? Acosta, aos 19? do 2ºT (Fluminense)

? Lucas Lima, aos 28? do 2ºT (Sport)

? John Kennedy, aos 38? do 2ºT (Fluminense)

? Luan Cândido, aos 53? do 2ºT (Sport)

SPORT

Gabriel, Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Zé Lucas (Lucas Lima), Rivera, Hyoran (Léo Pereira) e Matheusinho (Atencio); Barletta (Romarinho) e Ramirez (Pablo)

Técnico: Daniel Paulista

FLUMINENSE

Fábio, Guga (Samuel Xavier), Ignácio, Freytes e Renê; Hércules (Otávio), Martinelli e Lucho Acosta (Lima); Canobbio (Soteldo), Cano (John Kennedy) e Serna

Técnico: Luís Zubeldía

Como foi o jogo

A partida começou movimentada, com as duas equipes voltadas para o ataque. O Sport assustou logo no primeiro minuto, quando Rivera finalizou para defesa de Fábio. O Fluminense respondeu com chute de Canobbio sobre o travessão. 

Os visitantes eram mais organizados em campo e quase marcaram aos 23 minutos. Canobbio recebeu passe de Lucho Acosta e finalizou na trave. Na parte final, o Fluminense seguiu melhor e chegou a balançar as redes aos 43 minutos, com Martinelli. No entanto, o gol foi anulado por falta no início da jogada. Assim, o duelo seguiu com o placar igual até o intervalo. 

No segundo tempo, o Sport tentou esboçar uma pressão nos primeiros minutos, mas tinha dificuldade em criar boas chances. Os donos da casa rondavam a área, mas sem perigo.

Aos poucos, o Fluminense equilibrou o confronto e passou a avançar. Os cariocas foram mais eficientes e abriram o placar aos 18 minutos. Cano recebeu passe na área e acertou a trave. Serna pegou o rebote e tocou para Lucho Acosta marcar.

Os pernambucanos tentaram reagir em seguida. Matheusinho arriscou de longe e viu a bola passar sobre o travessão. O lance animou o Sport, que empatou aos 27 minutos. Lucas Lima recebeu passe na área e tocou de cavadinha, na saída de Fábio.

A partir daí, o duelo ficou em aberto, com as duas equipes em busca da vitória. O Fluminense chegou ao gol aos 37 minutos. Ignacio foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti após ser chamado pelo VAR. John Kennedy converteu.

Nos minutos finais, o jogo continuou movimentado. O Fluminense desperdiçou boas chances com John Kennedy. Já o Sport, na base da raça, chegou ao empate aos 51 minutos. Luan Cândido aproveitou cruzamento e se esticou para decretar a igualdade na Ilha do Retiro.

Próximo jogo do Sport

  • Cruzeiro x Sport (27ª rodada do Campeonato Brasileiro)

  • Data e horário: 05/10 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

  • Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Próximo jogo do Fluminense

  • Fluminense x Atlético-MG (27ª rodada do Campeonato Brasileiro)

  • Data e horário: 04/10 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Fluminense vacila e cede empate nos acréscimos ao lanterna Sport

Léo Jardim lamenta início ruim do Vasco em derrota contra o Palmeiras

Com novidades, São Paulo desembarca no Ceará para duelo contra o Fortaleza

John Kennedy marca, mas Sport empata com o Flu após VAR melancólico no fim

Flaco e Roque vibram com gols contra o Vasco e celebram bom momento no Palmeiras: "Acontecendo naturalmente"

Mirassol busca empate e amplia jejum do Bragantino; jogo acaba em confusão

Palmeiras atropela o Vasco e retoma vice-liderança do Brasileirão

'Flaco-Roque' atropela o Vasco, Palmeiras vence e segue na cola do Flamengo

Palmeiras bate Vasco com gols de Flaco e Roque e dorme na vice-liderança

Santos terá mudança na defesa contra o Grêmio; veja escalações

Calderan projeta Libertadores pelo São Paulo e planeja utilizar experiência como campeã: "É tiro curto"