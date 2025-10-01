Fluminense vacila e cede empate nos acréscimos ao lanterna Sport

Em duelo movimentado da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, Sport e Fluminense empataram por 2 a 2, na Ilha do Retiro.

Todos os gols da partida aconteceram no segundo tempo. O Fluminense abriu o placar com Lucho Acosta. O Sport empatou com Lucas Lima. Os cariocas voltaram a ficar a frente com John Kennedy, de pênalti. No entanto, os donos da casa igualaram novamente já nos acréscimos, com Luan Cândido.

E agora?

Com o resultado, os tricolores chegaram a 35 pontos e perderam a chance de encostar no G6 do Campeonato Brasileiro. Já os pernambucanos foram a 15, na lanterna.

Resumo do jogo

SPORT 2 x 2 FLUMINENSE

Competição: 26ª rodada do Campeonato Brasileiro



Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)



Data: 1º de outubro de 2025 (quarta-feira)



Horário: às 19h (de Brasília)



Cartões Amarelos: Matheus Alexadre, Zé Lucas e Ramírez (Sport) / Ignácio (Fluminense)



Cartões vermelhos: Nenhum

Arbitragem

Árbitro: Raphael Claus

Raphael Claus Assistentes: Daniel Luis Marques e Luiz Alberto Andrini Nogueira

Daniel Luis Marques e Luiz Alberto Andrini Nogueira VAR: Estevam da Silva

GOL:

Acosta, aos 19? do 2ºT (Fluminense)



Lucas Lima, aos 28? do 2ºT (Sport)



John Kennedy, aos 38? do 2ºT (Fluminense)



Luan Cândido, aos 53? do 2ºT (Sport)

SPORT

Gabriel, Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Zé Lucas (Lucas Lima), Rivera, Hyoran (Léo Pereira) e Matheusinho (Atencio); Barletta (Romarinho) e Ramirez (Pablo)



Técnico: Daniel Paulista

FLUMINENSE

Fábio, Guga (Samuel Xavier), Ignácio, Freytes e Renê; Hércules (Otávio), Martinelli e Lucho Acosta (Lima); Canobbio (Soteldo), Cano (John Kennedy) e Serna



Técnico: Luís Zubeldía

Como foi o jogo

A partida começou movimentada, com as duas equipes voltadas para o ataque. O Sport assustou logo no primeiro minuto, quando Rivera finalizou para defesa de Fábio. O Fluminense respondeu com chute de Canobbio sobre o travessão.

Os visitantes eram mais organizados em campo e quase marcaram aos 23 minutos. Canobbio recebeu passe de Lucho Acosta e finalizou na trave. Na parte final, o Fluminense seguiu melhor e chegou a balançar as redes aos 43 minutos, com Martinelli. No entanto, o gol foi anulado por falta no início da jogada. Assim, o duelo seguiu com o placar igual até o intervalo.

No segundo tempo, o Sport tentou esboçar uma pressão nos primeiros minutos, mas tinha dificuldade em criar boas chances. Os donos da casa rondavam a área, mas sem perigo.

Aos poucos, o Fluminense equilibrou o confronto e passou a avançar. Os cariocas foram mais eficientes e abriram o placar aos 18 minutos. Cano recebeu passe na área e acertou a trave. Serna pegou o rebote e tocou para Lucho Acosta marcar.

Os pernambucanos tentaram reagir em seguida. Matheusinho arriscou de longe e viu a bola passar sobre o travessão. O lance animou o Sport, que empatou aos 27 minutos. Lucas Lima recebeu passe na área e tocou de cavadinha, na saída de Fábio.

A partir daí, o duelo ficou em aberto, com as duas equipes em busca da vitória. O Fluminense chegou ao gol aos 37 minutos. Ignacio foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti após ser chamado pelo VAR. John Kennedy converteu.

Nos minutos finais, o jogo continuou movimentado. O Fluminense desperdiçou boas chances com John Kennedy. Já o Sport, na base da raça, chegou ao empate aos 51 minutos. Luan Cândido aproveitou cruzamento e se esticou para decretar a igualdade na Ilha do Retiro.

Próximo jogo do Sport

Cruzeiro x Sport (27ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(27ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 05/10 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

05/10 (domingo), às 20h30 (de Brasília) Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Próximo jogo do Fluminense