Fluminense enfrenta Sport com o objetivo de engrenar no Brasileirão

Sport e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h, na Ilha do Retiro, no Recife, em confronto válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O cenário coloca em lados opostos o lanterna da competição, com 14 pontos, e um visitante que sonha em entrar na briga por vaga no G-6, atualmente com 34.

O Sport chega pressionado pelo peso da tabela. A derrota para o Fortaleza por 1 a 0, no último fim de semana, manteve o time isolado na última posição. A diferença para o Santos, primeiro fora da zona de rebaixamento, já é de 13 pontos, o que aumenta a urgência por uma reação imediata.

O Fluminense, em contrapartida, vive momento de confiança após a rápida troca de comando, com a saída de Renato Gaúcho e a chegada de Luis Zubeldía. A vitória por 2 a 0 no clássico contra o Botafogo recolocou o time em posição de mirar a parte de cima da tabela. O objetivo de alcançar o grupo que garante vaga direta em competições internacionais segue ao alcance.

O histórico recente é favorável ao visitante. Desde 2020, quando o Sport venceu por 1 a 0 na Ilha do Retiro, os confrontos terminaram com vitórias do Fluminense. Foram quatro jogos nesse período, todos com superioridade tricolor. No retrospecto geral, o time carioca também leva vantagem: 21 vitórias em 49 partidas.

Luis Zubeldía terá que mexer na defesa para o duelo. Thiago Silva, com dores no músculo adutor da coxa direita, não viajou e será preservado. Assim, Ignácio deve formar a dupla de zaga com Freytes. "Precisamos manter a concentração mesmo com mudanças. A consistência defensiva será determinante", afirmou o treinador argentino.

No meio e no ataque, a expectativa é pela manutenção da base que atuou contra o Botafogo. O time carioca aposta na regularidade coletiva e na intensidade para não dar espaço ao adversário, principalmente nos minutos iniciais, quando o Sport tende a acelerar aproveitando o apoio da torcida.

O time pernambucano, por sua vez, terá de lidar com um desfalque importante. O atacante Derik recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. O técnico Daniel Paulista perde uma peça de velocidade no setor ofensivo, mas conta com o retorno do volante Zé Lucas, que cumpriu suspensão contra o Fortaleza.

Além disso, duas situações seguem indefinidas. O zagueiro Rafael Thyere, que deixou o último jogo no intervalo com dores lombares, é dúvida e pode ser substituído por João Silva. O volante Pedro Augusto, ausente diante do Fortaleza por lesão no joelho esquerdo, também segue em observação.

FICHA TÉCNICA

SPORT X FLUMINENSE

SPORT - Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere (João Silva), Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Matheusinho, Ignacio Ramirez e Léo Pereira. Técnico: Daniel Paulista.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Cano e Serna. Técnico: Luis Zubeldía.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP)

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Ilha do Retiro, no Recife (PE).