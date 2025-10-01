Flamengo x Cruzeiro pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações
Líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo recebe nesta quinta-feira o Cruzeiro, um de seus principais concorrentes na disputa pelo título. A partida pela 26ª rodada será disputada no Maracanã, a partir das 20h30 (de Brasília).
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.
Onde assistir Flamengo x Cruzeiro ao vivo?
O confronto será transmitido por Sportv e Premiere.
Como chega o Flamengo para o confronto
O Rubro-Negro ocupa o topo da tabela com 54 pontos em 24 jogos e não perde na competição há 11 jogos. Na última rodada, venceu o Corinthians por 2 a 1, de virada, fora de casa.
O técnico Filipe Luis terá o time quase completo para a partida desta quinta. A única dúvida é o zagueiro Léo Pereira. Michael e Erick Pulgar, lesionados, são os únicos desfalques certos.
Como chega o Cruzeiro para o confronto
O Cruzeiro aparece no segundo posto com 50 pontos, mas uma partida a mais que o Flamengo. Na última rodada, perdeu para o Vasco por 2 a 0, em São Januário.
Livres de suspensão, Villalba e Gabigol voltam a ficar à disposição - o centroavante deve fazer seu primeiro jogo diante da torcida rubro-negra desde que deixou o Flamengo. Já o atacante colombiano Sinisterra pode voltar a ser relacionado.
Histórico do confronto
As equipes se enfrentaram 84 vezes, com 33 vitórias do Flamengo, 22 empates e 29 triunfos do Cruzeiro.
Veja os placares dos últimos cinco jogos entre os times:
- 04/05/2025: Cruzeiro 2 x 1 Flamengo
- 06/11/2024: Cruzeiro 0 x 1 Flamengo
- 30/06/2024: Flamengo 2 x 1 Cruzeiro
- 19/10/2023: Cruzeiro 0 x 2 Flamengo
- 27/05/2023: Flamengo 1 x 1 Cruzeiro
Estatísticas
Flamengo no Brasileirão
- 1ª posição
- 16 vitórias, 6 empates e 2 derrotas
- 50 gols marcados
- 12 gols sofridos
Cruzeiro no Brasileirão
- 2ª posição
- 15 vitórias, 5 empates e 5 derrotas
- 39 gols marcados
- 19 gols sofridos
Prováveis escalações
Provável escalação do Flamengo
Rossi, Varela, Léo Ortiz, Danilo (Léo Pereira) e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino
Técnico: Filipe Luís
Provável escalação do Cruzeiro
Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Christian, Wanderson e Kaio Jorge
Técnico: Leonardo Jardim
Arbitragem
- Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC-Fifa)
- Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP-Fifa) e Rafael da Silva Alves (RS-Fifa)
- VAR: Caio Max Augusto Vieira (PR)
Ficha técnica
Jogo: Flamengo x Cruzeiro
Campeonato: 26ª rodada do Campeonato Brasileiro
Data: 02 de outubro de 2025 (quinta-feira)
Horário: 20h30 (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
Onde assistir: SporTV e Premiere