Flamengo x Cruzeiro pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo recebe nesta quinta-feira o Cruzeiro, um de seus principais concorrentes na disputa pelo título. A partida pela 26ª rodada será disputada no Maracanã, a partir das 20h30 (de Brasília).

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.

Onde assistir Flamengo x Cruzeiro ao vivo?

O confronto será transmitido por Sportv e Premiere.

Como chega o Flamengo para o confronto

O Rubro-Negro ocupa o topo da tabela com 54 pontos em 24 jogos e não perde na competição há 11 jogos. Na última rodada, venceu o Corinthians por 2 a 1, de virada, fora de casa.

O técnico Filipe Luis terá o time quase completo para a partida desta quinta. A única dúvida é o zagueiro Léo Pereira. Michael e Erick Pulgar, lesionados, são os únicos desfalques certos.

Como chega o Cruzeiro para o confronto

O Cruzeiro aparece no segundo posto com 50 pontos, mas uma partida a mais que o Flamengo. Na última rodada, perdeu para o Vasco por 2 a 0, em São Januário.

Livres de suspensão, Villalba e Gabigol voltam a ficar à disposição - o centroavante deve fazer seu primeiro jogo diante da torcida rubro-negra desde que deixou o Flamengo. Já o atacante colombiano Sinisterra pode voltar a ser relacionado.

Histórico do confronto

As equipes se enfrentaram 84 vezes, com 33 vitórias do Flamengo, 22 empates e 29 triunfos do Cruzeiro.

Veja os placares dos últimos cinco jogos entre os times:

04/05/2025: Cruzeiro 2 x 1 Flamengo

06/11/2024: Cruzeiro 0 x 1 Flamengo

30/06/2024: Flamengo 2 x 1 Cruzeiro

19/10/2023: Cruzeiro 0 x 2 Flamengo

27/05/2023: Flamengo 1 x 1 Cruzeiro

Estatísticas

Flamengo no Brasileirão

1ª posição

16 vitórias, 6 empates e 2 derrotas

50 gols marcados

12 gols sofridos

Cruzeiro no Brasileirão

2ª posição

15 vitórias, 5 empates e 5 derrotas

39 gols marcados

19 gols sofridos

Prováveis escalações

Provável escalação do Flamengo

Rossi, Varela, Léo Ortiz, Danilo (Léo Pereira) e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino



Técnico: Filipe Luís

Provável escalação do Cruzeiro

Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Christian, Wanderson e Kaio Jorge



Técnico: Leonardo Jardim

Arbitragem

Árbitro : Ramon Abatti Abel (SC-Fifa)

: Assistentes : Danilo Ricardo Simon Manis (SP-Fifa) e Rafael da Silva Alves (RS-Fifa)

: VAR: Caio Max Augusto Vieira (PR)

Ficha técnica

Jogo: Flamengo x Cruzeiro



Campeonato: 26ª rodada do Campeonato Brasileiro



Data: 02 de outubro de 2025 (quinta-feira)



Horário: 20h30 (de Brasília)



Local: Maracanã, no Rio de Janeiro



Onde assistir: SporTV e Premiere