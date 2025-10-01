Topo

Flamengo terá pedreiras em outubro no Brasileirão e na Libertadores

01/10/2025 12h58

O mês de outubro promete ser dos mais desafiadores para o Flamengo, que lidera o Campeonato Brasileiro e também busca uma vaga na final da Copa Libertadores da América. A equipe do técnico Filipe Luís terá confrontos diretos contra adversários do topo da tabela na competição nacional, além de uma semifinal continental que pode marcar a temporada.

Jogos complicados pelo Brasileirão

Logo no início do mês, o Flamengo encara nesta quinta-feira o Cruzeiro, atual vice-líder, no Maracanã, em um duelo direto pela ponta da tabela. Poucos dias depois, enfrenta o Bahia, sexto colocado, fora de casa (05/10, às 18h30).

Na sequência, terá o clássico contra o Botafogo (quinto colocado) no Nilton Santos (15/10, às 19h30), um confronto imprevisível marcado pela forte rivalidade. Já no dia 19, o desafio é contra o Palmeiras, terceiro colocado, novamente no Maracanã (19/10, às 18h30), em mais um duelo direto pelo título.

O mês ainda reserva uma partida contra um rival que luta desesperadamente contra o rebaixamento: o Fortaleza, fora de casa (25/10, às 19h30), para fechar a maratona de jogos pelo Brasileirão.

Decisão na Libertadores

Entre os compromissos nacionais, o Flamengo terá a semifinal da Copa Libertadores diante do Racing, da Argentina. O jogo de ida acontece no Maracanã, em 22 de outubro (21h30), e a volta em Avellaneda, no dia 29 (21h30). A vaga na final será decidida em meio à maratona do Brasileirão, aumentando a pressão sobre o elenco rubro-negro.

Calendário do Flamengo em outubro

  • 02/10 - 20h30: Flamengo x Cruzeiro (Brasileirão - 26ª rodada)

  • 05/10 - 18h30: Bahia x Flamengo (Brasileirão - 27ª rodada)

  • 15/10 - 19h30: Botafogo x Flamengo (Brasileirão - 28ª rodada)

  • 19/10 - 18h30: Flamengo x Palmeiras (Brasileirão - 29ª rodada)

  • 22/10 - 21h30: Flamengo x Racing (Libertadores - semifinal, ida)

  • 25/10 - 19h30: Fortaleza x Flamengo (Brasileirão - 30ª rodada)

  • 29/10 - 21h30: Racing x Flamengo (Libertadores - semifinal, volta). 

