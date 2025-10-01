Topo

Flamengo supera maratona e zera DM em momento-chave da temporada

Bruno Braz
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

01/10/2025 05h30

O departamento médico do Flamengo está zerado. Erick Pulgar, o último jogador que demandava cuidados, foi entregue à preparação física e agora o Rubro-Negro está próximo de ter sua força máxima neste momento-chave da temporada.

Retorno após a Data Fifa

O volante já não sente mais dores após a cirurgia no quinto metatarso do pé direito. A lesão aconteceu no dia 29 de junho, ainda pelo Mundial de Clubes, contra o Bayern de Munique. Desde então, ele não atuou mais.

A expectativa é a de que o chileno fique à disposição do técnico Filipe Luís após a Data Fifa. O primeiro jogo após esse período é dia 15 de outubro, contra o Botafogo, no Nilton Santos (RJ), pelo Campeonato Brasileiro. Porém, como o estádio alvinegro possui gramado sintético, seu aproveitamento ainda será avaliado até lá.

Léo Pereira, Michael e Viña não preocupam

Léo Pereira e Viña, que foram substituídos no decorrer da vitória sobre o Corinthians por 2 a 1, no último domingo, não preocupam. O zagueiro saiu com dores no pé direito e o lateral-esquerdo com indisposição estomacal, mas ambos treinaram ontem normalmente e se mostraram aptos a estarem em campo amanhã, contra o Cruzeiro, no Maracanã.

Outro que já está recuperado é Michael. O atacante não viajou para os jogos contra o Estudiantes (ARG) — pela Libertadores — e o Corinthians por causa de dores no tornozelo esquerdo, mas também treinou sem incômodo e está à disposição do técnico Filipe Luís.

Maio, junho, julho foram cruciais. Se não ganhássemos do Deportivo Táchira estaríamos fora da Libertadores. No Flamengo, todos os meses são cruciais, todos os jogos são importantes. Temos de enfrentar o calendário da melhor maneira, sabendo da qualidade e da força que temos. O único caminho é trabalho e sacrifício.
Filipe Luís

