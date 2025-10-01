Flamengo supera maratona e zera DM em momento-chave da temporada

O departamento médico do Flamengo está zerado. Erick Pulgar, o último jogador que demandava cuidados, foi entregue à preparação física e agora o Rubro-Negro está próximo de ter sua força máxima neste momento-chave da temporada.

Retorno após a Data Fifa

O volante já não sente mais dores após a cirurgia no quinto metatarso do pé direito. A lesão aconteceu no dia 29 de junho, ainda pelo Mundial de Clubes, contra o Bayern de Munique. Desde então, ele não atuou mais.

A expectativa é a de que o chileno fique à disposição do técnico Filipe Luís após a Data Fifa. O primeiro jogo após esse período é dia 15 de outubro, contra o Botafogo, no Nilton Santos (RJ), pelo Campeonato Brasileiro. Porém, como o estádio alvinegro possui gramado sintético, seu aproveitamento ainda será avaliado até lá.

Léo Pereira, Michael e Viña não preocupam

Léo Pereira e Viña, que foram substituídos no decorrer da vitória sobre o Corinthians por 2 a 1, no último domingo, não preocupam. O zagueiro saiu com dores no pé direito e o lateral-esquerdo com indisposição estomacal, mas ambos treinaram ontem normalmente e se mostraram aptos a estarem em campo amanhã, contra o Cruzeiro, no Maracanã.

Outro que já está recuperado é Michael. O atacante não viajou para os jogos contra o Estudiantes (ARG) — pela Libertadores — e o Corinthians por causa de dores no tornozelo esquerdo, mas também treinou sem incômodo e está à disposição do técnico Filipe Luís.