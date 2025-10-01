Flamengo parece criança mimada: Colunistas analisam choque com Libra

A postura do Flamengo de bloquear repasses da Libra e buscar vantagens individuais revela descompromisso com o coletivo, afirmaram Alicia Klein e Fabíola Andrade, no Fim de Papo.

O impasse se agravou após o clube recorrer à Justiça para travar R$ 77 milhões em direitos de TV, o que despertou reações duras de dirigentes como Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e acentuou a divisão na liga.

Alicia: Flamengo está tentando acabar com jogo

O Flamengo aceitou fazer parte de um grupo e deveria aceitar aquilo que faz sentido para o grupo. Mas o Flamengo continua negociando como se fosse sozinho, como se não estivesse integrando um grupo que está discutindo o que é melhor para o coletivo. O Flamengo só quer saber do que é melhor para o Flamengo.



Eu tenho um filho de seis anos que joga muito futebol e ele os amiguinhos dele quando não querem brincar ou estão chateados com o jogo, estão perdendo, não estão jogando bem, pegam a bola ou pegam os golzinhos e vão embora. Acaba com o jogo. É o que o Flamengo está tentando fazer.

Alicia Klein

Fabíola: Leila tem moral para desafia modus operandi

Independentemente de quem assinou, foi a instituição Flamengo que assinou. 'Ah, mas eu não era presidente'. Mas tinha uma pessoa que era o presidente do Flamengo e que concordou com as regras e que assinou pelo Flamengo, pela instituição. Isso para mim é muito claro.

E a Leila consegue resultados incríveis. inclusive esportivos, não só financeiros, mas também esportivos, então ela tem moral para poder falar, ela tem moral para poder bater nessa mesa com esses homens que estão viciados no modus operandi do futebol, vamos dizer assim.

Fabíola Andrade

Ele chegou no ano passado com o Flamengo disputando a Copa do Brasil e já com o Campeonato Brasileiro praticamente fora de alcance. Até o momento o Filipe Luís, dos campeonatos que ele disputou, só não venceu o Mundial de Clubes a Copa do Brasil desse ano.

Alicia Klein

Não tem oportunidades não tem tido oportunidades com o Sampaoli. O Dudu é aquele caso assim, acho que ele não sabe lidar bem com o banco. Ele não sabe lidar bem com a reserva. E o Gabriel, o Gabigol, agora exemplificando os dois jogadores que viveram situações semelhantes no Cruzeiro, olha pra você ver, o Gabriel amadureceu a ideia de ficar no banco de reservas e tem sido importantíssimo pro Cruzeiro.

Fabíola Andrade

Existe um racha político, existem problemas dentro do departamento médico de fisiologia, pra mim, porque não tem como explicar tantas lesões numa temporada. Existem jogadores sendo vendidos a preço de banana. Muita coisa errada.

Fabiola Andrade

