Flaco e Roque vibram com gols contra o Vasco e celebram bom momento no Palmeiras: "Acontecendo naturalmente"

O Palmeiras vence o Vasco, por 3 a 0, nesta quarta-feira, em duelo da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória palmeirense contou com brilho da dupla Flaco-Roque. Flaco López anotou dois gols e deu uma assistências, enquanto Vitor Roque anotou um gol, no Allianz Parque. Após a partida, a dupla celebrou o bom momento na equipe.

"Nunca imaginaria uma dupla dessa. feliz que está dando certo. A gente se esforça bastante pelo time. É fruto do trabalho do grupo. Não tinha pensado (em meta de gols para a temporada), mas continuaremos ajudando o time. É fruto do nosso trabalho e se Deus quiser vai ter muito mais", disse Flaco ao Premiere.

"É um prazer enorme jogar com um jogador incrível assim, que tem me ajudado bastante e o grupo também. Hoje foi dois gols e uma assistência para mim. Estou muito feliz por fazer essa dupla com ele. As coisas estão acontecendo naturalmente. Feliz por estar ajudando o Palmeiras, que é o mais importante", seguiu Vitor Roque.

A equipe de Abel Ferreira definiu o jogo ainda na primeira etapa. Flaco López fez aos seis e aos 17, enquanto Vitor Roque marcou o último aos 23. O camisa 9 ainda teve um tento anulado no segundo tempo.

Situação no Brasileiro

Com este resultado, o Palmeiras assume a vice-liderança, com 51 pontos. O Alviverde dormirá na segunda posição já que o Cruzeiro, que tem 50, joga apenas nesta quinta-feira, contra o Cruzeiro, no Maracanã. Enquanto isso, o Vasco perdeu sua sequência de sete jogos de invencibilidade e se mantém e 12° lugar, com 30 pontos.

Próximo jogo do Palmeiras

Jogo: São Paulo x Palmeiras



Competição: Campeonato Brasileiro (27ª rodada)



Data e horário: 5 de outubro de 2025 (domingo), às 16h (de Brasília)



Local: Morumbis, São Paulo (SP)