Fez torcida esquecer Jesus?: Alicia analisa ano de Filipe Luís no Flamengo

O trabalho de Filipe Luís no Flamengo, que completou um ano ontem (1), é maduro e impressionante, considerando que é a estreia dele no comando de um time profissional com alto nível de pressão, disse Alicia Klein, no Fim de Papo.

Após a era Jorge Jesus, Filipe Luís consolidou um comando estável, acumulando títulos e números expressivos, mesmo sob críticas pontuais e desafios de relacionamento com jogadores.

Ele chegou no ano passado com o Flamengo disputando a Copa do Brasil e já com o Campeonato Brasileiro praticamente fora de alcance. Até o momento o Filipe Luís, dos campeonatos que ele disputou, só não venceu o Mundial de Clubes a Copa do Brasil desse ano.

Está na semifinal da Libertadores esse ano e é o líder do campeonato brasileiro. Então, o que mais poderia se exigir do Filipe Luís? [...] É isso: está jogando bem, está ganhando e está jogando bonito. Realmente acho que pedir o Jorge Jesus a essa altura de volta a gente é loucura.

Alicia Klein

O Flamengo aceitou fazer parte de um grupo e deveria aceitar aquilo que faz sentido para o grupo. Mas o Flamengo continua negociando como se fosse sozinho, como se não estivesse integrando um grupo que está discutindo o que é melhor para o coletivo. O Flamengo só quer saber do que é melhor para o Flamengo.



Eu tenho um filho de seis anos que joga muito futebol e ele os amiguinhos dele quando não querem brincar ou estão chateados com o jogo, estão perdendo, não estão jogando bem, pegam a bola ou pegam os golzinhos e vão embora. Acaba com o jogo. É o que o Flamengo está tentando fazer.

Alicia Klein

Não tem oportunidades não tem tido oportunidades com o Sampaoli. O Dudu é aquele caso assim, acho que ele não sabe lidar bem com o banco. Ele não sabe lidar bem com a reserva. E o Gabriel, o Gabigol, agora exemplificando os dois jogadores que viveram situações semelhantes no Cruzeiro, olha pra você ver, o Gabriel amadureceu a ideia de ficar no banco de reservas e tem sido importantíssimo pro Cruzeiro.

Fabíola Andrade

Existe um racha político, existem problemas dentro do departamento médico de fisiologia, pra mim, porque não tem como explicar tantas lesões numa temporada. Existem jogadores sendo vendidos a preço de banana. Muita coisa errada.

Fabiola Andrade

