Fabrício Werdum relata perda de memória de Wanderlei Silva após briga: "Fora de si"

Além de disputar quatro rounds contra Acelino 'Popó' Freitas, um tetracampeão mundial de boxe, Wanderlei Silva ainda se viu envolvido no meio de uma briga generalizada pós-luta em que acabou brutalmente nocauteado no ringue por Rafael Freitas, um dos filhos de seu adversário. Como não poderia deixar de ser, o contexto gerou inúmeros ferimentos no veterano, que deixou a arena em São Paulo com o rosto bastante avariado e ensanguentado. Mas os danos sofridos por 'Cachorro Louco' vão além dos cortes físicos e superficiais, conforme relatou Fabrício Werdum, em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight.

Corner de Wanderlei no combate e também envolvido na confusão que sucedeu a luta principal do 'Spaten Fight Night 2', Werdum revelou que seu amigo de longa data apresentou fortes indícios de perda de memória logo após o incidente. Nos bastidores do evento, enquanto recebia atendimento médico e era transportado de ambulância para o hospital, o Cachorro Louco questionava inúmeras vezes para sua equipe o que havia acabado de acontecer. O striker curitibano alegou ter sido covardemente agredido durante a briga generalizada e afirmou estar lidando com fortes dores de cabeça desde então.

"Ele foi para o hospital, estava com muita dor de cabeça. Quebrou o nariz em quatro lugares e o orbital do olho em dois lugares. Uma pancada tão forte quanto foi, na cabeça, afeta a pessoa. O cara fica meio desnorteado (...) O nosso amigo foi nocauteado ao extremo, foi feio de ver meu amigo em concussão, horrível (...) Eu conversando com o Wanderlei logo depois (da briga), na boa, foram, no mínimo umas dez vezes em uns oito minutos. De onde ele estava sendo atendido lá dentro, indo para a ambulância e depois no hospital. Teve uma sequência de perguntas e sempre a mesma pergunta: 'O que aconteceu?'. E eu explicava. Aí logo depois: 'O que aconteceu?'. Várias vezes. Mostrei o vídeo e ele: 'Ah, isso foi agora?'. A gente via que ele estava fora de si", relatou Werdum.

Cenas lamentáveis

As cenas de descontrole que culminaram com Wanderlei apagado no ringue enquanto inúmeros indivíduos trocavam socos e pontapés rapidamente viralizaram internacionalmente. Ciente do impacto negativo gerado, sobretudo entre os fãs mais jovens dos esportes de combate, Werdum - mesmo envolvido na confusão - lamentou o episódio. O peso-pesado e ex-campeão do UFC destacou que nem mesmo a troca de farpas entre os protagonistas do show e suas respectivas equipes ao longo da semana da luta justifica o caos instaurado após o combate.

"Teve a briga, nada justifica. É ruim para todo mundo. Para a criança, para os jovens. Até explicar para eles que foi um caso isolado (...) É complicada mesmo a situação, pelo que aconteceu. A gente fica triste. Não fico feliz. Não estou dando risada. Todo mundo viu as imagens. Foi uma coisa muito feia de ver. Fiquei triste com a situação", lamentou Fabrício.

Relembre o episódio

Depois de Wanderlei Silva ser desclassificado por reincidir em golpes ilegais - cabeçadas e até uma joelhada - contra Acelino Freitas, uma confusão tomou conta do ringue do Spaten Fight Night 2, com membros das duas equipes engajando em uma pancadaria generalizada. Durante a briga, um membro do time de Popó, posteriormente identificado com um de seus filhos, conectou um soco no ex-lutador do UFC que o levou à lona, nocauteado. O incidente ainda continuou por mais algum tempo antes de se encerrar definitivamente.

