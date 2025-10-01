Executivo do Corinthians vê erros recorrentes e reclama da arbitragem: "Não vamos aceitar"

O executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, ficou na bronca com a arbitragem após jogo contra o Internacional, na noite desta quarta-feira, no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão levou o empate nos acréscimos com um gol de pênalti polêmico.

Fabinho Soldado criticou a decisão do árbitro Rodrigo José Pereira de Lima e vê a equipe alvinegra sendo prejudicada de forma recorrente. O dirigente também reclamou do lance que culminou na derrota do time para o Flamengo, no último domingo, na Neo Química Arena.

"Quero falar não só desse jogo, mas de dois jogos. Na semana passada, todo mundo viu o que aconteceu, nítido. O lateral era do Corinthians, fomos prejudicados. Aqui, mais uma vez. O detalhe é que é o segundo jogo que a gente tem esse tipo de situação que complica", disse o executivo em entrevista ao Prime Video.

"Futebol é um espetáculo, trabalhamos a semana toda para fazer o nosso melhor. É o segundo jogo que o Corinthians sai prejudicado. Não vamos aceitar, o Corinthians é muito grande. Não queremos ser beneficiados, mas não pode acontecer isso", acrescentou.

O que aconteceu

O Corinthians vencia o Internacional até os acréscimos do segundo tempo, quando o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima entendeu que o zagueiro Cacá segurou Bruno Henrique dentro da área. Aos 56 minutos, após uma longa revisão do lance no VAR, ele decidiu marcar o pênalti.

Carbonero converteu a cobrança e deixou tudo igual.

Situação na tabela

O Corinthians agora ocupa a 13ª posição da tabela, com 30 pontos conquistados. O Colorado, por sua vez, segue ameaçado pela zona de rebaixamento. O time gaúcho é o 15º colocado, com 29 pontos, seis acima do Z4.

Próximo jogo do Corinthians