Palmeiras tem Veiga titular e Vegetti lidera ataque do Vasco; veja times

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em partida contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro - Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon
do UOL

Valentin Furlan

Colaboração para o UOL

01/10/2025 18h18

Palmeiras e Vasco estão escalados para o embate da 26ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

Times escalados

Técnico do Alviverde, Abel Ferreira escalou o Palmeiras na seguinte configuração: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Moreno, Andreas Pereira, Raphael Veiga e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

O Vasco, de Fernando Diniz, enquanto isso, vai a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Lucas Oliveira, Roberto Renan e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Tchê Tchê e Coutinho; Nuno Moreira, Vegetti e Rayan.

A dupla Flaco-Roque é o destaque do lado dos palmeirenses, que carimbaram na última semana classificação às semis da Libertadores. No fim de semana, no entanto, a equipe viajou a Salvador e acabou derrotada pelo Bahia.

Caso o Palmeiras vença, diminuirá a diferença para o Flamengo para dois pontos. O Rubro-Negro lidera a tabela, com 54 pontos, enquanto os paulistas têm 49.

O Vasco, do outro lado, quer manter a boa sequência ativa. O time não perde há sete jogos e é o 12° colocado na tabela, com 30 tentos somados.

