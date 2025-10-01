Escalação: Oscar e Marcos Antônio voltam a ser relacionados e reforçam São Paulo contra o Fortaleza

O São Paulo está preparado para a partida contra o Fortaleza. Na manhã desta quarta-feira, o elenco tricolor fez o último treino na capital e encerrou a preparação para o embate, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os meio-campistas Marcos Antônio e Oscar, recuperados de lesão, estão relacionados e viajarão com a delegação.

No SuperCT, a comissão técnica chefiada por Hernán Crespo comandou atividades de fundamentos técnicos e finalizações, além de um jogo em espaço reduzido. O elenco embarca para o Ceará na tarde desta quarta-feira.

Retornos e novidades importantes

O São Paulo ganhou dois reforços importantes para o compromisso contra o Fortaleza. Um deles é o volante Marcos Antônio, que volta a ficar à disposição após um desconforto no músculo reto femoral da perna direita. Ele foi desfalque na derrota para o Ceará, na última segunda-feira.

A principal novidade, porém, é a presença de Oscar. O camisa 8 se recuperou de fratura em três vértebras lombares e deve ganhar minutos gradualmente neste retorno. O meia não entra em campo desde o dia 19 de julho, quando sofreu a lesão nas costas.

Outro reforço do São Paulo é o zagueiro Isac, do sub-20, convocado por Crespo para completar a delegação devido à falta de jogadores da posição. O Tricolor não terá quatro de seus cinco defensores, seja por lesões ou suspensões, no duelo contra o Fortaleza.

Desfalques de peso

O São Paulo terá, ao todo, nove desfalques para o duelo contra o Fortaleza. O Tricolor ganhou mais duas baixas após a derrota por 1 a 0 para o Ceará. O zagueiro Arboleda recebeu o terceiro cartão amarelo e precisará cumprir suspensão, enquanto o zagueiro Rafael Tolói sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e também será ausência.

Além disso, o São Paulo também não poderá contar com Alan Franco, que apresentou uma sobrecarga muscular na parte anterior da coxa direita, e Lucas Moura, preservado por Crespo para o clássico contra o Palmeiras, marcado para este fim de semana.

O Tricolor também não terá Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Ryan Francisco (cirurgia no joelho esquerdo), André Silva (lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito), Luan (lesão no adutor direito) e Ferraresi (lesão no adutor esquerdo).

Provável escalação

Com apenas um zagueiro do time principal à disposição, existe a possibilidade do técnico Hernán Crespo mudar o sistema tático do São Paulo contra o Fortaleza. O Tricolor vinha jogando no 3-5-2, mas pode atuar com uma linha de quatro. Uma opção para manter o sistema seria improvisar o volante Negrucci, que já atuou na posição no clássico contra o Santos.

Uma provável escalação do São Paulo tem: Rafael; Cédric Soares, Negrucci (Isac), Sabino e Enzo Díaz; Marcos Antônio (Alisson), Pablo Maia, Bobadilla e Rodriguinho; Luciano e Ferreirinha.

Último treino antes do embarque para Fortaleza!#VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/P2m4VSZLVH ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 1, 2025

Situação do São Paulo no Brasileiro

O São Paulo estacionou na tabela do Brasileirão e aparece na sétima colocação, com 35 pontos. O Tricolor vive um momento ruim na temporada e, além de ter sido eliminado da Libertadores, amarga uma sequência de quatro derrotas consecutivas.

São Paulo: sétimo colocado, com 35 pontos (nove vitórias, oito empates e oito derrotas)

Próximos jogos do São Paulo

São Paulo x Fortaleza (26ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(26ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 02/10 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)