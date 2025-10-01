Entenda o que vai mudar na Copa do Nordeste e nos outros regionais

Em evento realizado nesta quarta-feira, a CBF anunciou as mudanças no calendário do futebol brasileiro para os próximos quatro anos. A Copa do Nordeste foi um dos torneios que mais sofreu alterações, já que a entidade reformulou todas as competições regionais.

Além de reformular a Copa do Nordeste e a Copa Verde, a CBF anunciou a criação da Copa Sul-Sudeste e propôs uma padronização de formato entre os torneios. Todas essas competições garantirão uma vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil do ano seguinte. Os torneios regionais começarão no dia 25 de março e vão até o dia 7 de junho.

O que mudou na Copa do Nordeste?

A principal mudança é a exclusão das equipes que participam de competições da Conmebol. Ou seja, caso o clube dispute a Libertadores ou a Sul-Americana, não jogará nenhum torneio regional, incluindo a Copa do Nordeste.

Além disso, o formato será padronizado, com pelo menos duas vagas por estado em cada torneio regional. Assim, cada competição terá o dobro de times em relação ao número de federações participantes.

Copa do Nordeste: 9 federações

9 federações Copa Verde: 12 federações

12 federações Copa Sul-Sudeste: 6 federações.

Nova Copa do Nordeste proposta pela CBF. (Foto: Reprodução / CBF)

Copa Verde

24 times (20 via estadual e 2 via ranking)

Quatro grupos de seis times, dividos em Copa Norte (A e B) e Copa Centro-Oeste (C e D) - jogos em turno único dentro do grupo

Oito equipes avançam (dois primeiros de cada grupo)

Quartas de final em jogo único

Semifinal em ida e volta, decidindo os campeões da Copa Norte e Copa Centro-Oeste

Final em ida e volta, definindo o vencedor da Copa Verde.

Copa Sul-Sudeste

12 times (todos via estadual)

Dois grupos de seis times - jogos em turno único fora do grupo

Quatro equipes avançam (dois primeiros de cada grupo)

Semifinal e final em ida e volta.

Qual foi a razão da mudança?

Como a proposta do novo calendário é aliviar o número de jogos das equipes das divisões principais e proporcionar mais confrontos para clubes sem divisão ou com calendário reduzido, os times que disputam torneios da Conmebol foram "excluídos" dos regionais.

Dessa forma, a principal reivindicação dos clubes da Série A sobre o calendário inchado é atendida, ao mesmo tempo em que os torneios regionais permanecem em disputa.