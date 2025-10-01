Em alta no Arsenal, Martinelli comemora convocação e projeta amistosos da Seleção

Três gols nos últimos quatro jogos disputados, decisivo em Liga dos Campeões e em clássico, e com o nome mais uma vez na lista da Seleção Brasileira. Os últimos dias tem sido especiais para Gabriel Martinelli.

Nesta quarta-feira, pouco após ter sido novamente convocado por Ancelotti para os amistosos da próxima Data-Fifa, o atacante entrou em campo pelo Arsenal, pela segunda rodada do torneio continental, e deixou sua marca na vitória por 2 a 0 sobre o Olympiacos, da Grécia.

"Realmente está sendo um bom momento que estou vivendo, e estou tentando aproveitar ao máximo essa fase especial. Tudo que vem acontecendo é fruto de muito trabalho e dedicação, e quando as coisas acontecem temos que tentar manter o ritmo e a concentração para continuar fazendo dar certo", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CBF ? Seleção Brasileira de Futebol (@brasil)

"Fico feliz pelo gol marcado, por ajudar mais uma vez a nossa equipe e por conseguirmos manter os 100% de aproveitamento na Champions. Nosso último jogo, contra o Newcastle, foi uma batalha, e conseguimos uma vitória importante que nos deu um gás a mais", continuou.

O grande momento do brasileiro é notório. Na estreia da competição continental, contra o Athletic Bilbao, ele foi eleito o melhor em campo, com gol e assistência após entrar na segunda etapa. Além disso, marcou um golaço no empate dos Gunners contra o Manchester City, pelo Campeonato Inglês.

Hoje, precisou apenas de 12 minutos para abrir o placar contra o Olympiacos, empurrando a bola para as redes após jogada de Gyokeres. O brasileiro exaltou o momento vivido e falou sobre a convocação para a Amarelinha.

"Fico feliz por mais uma convocação para a Seleção Brasileira, que é sempre um sonho e um desejo. Representar o meu país é motivo de orgulho, então busco dar meu máximo sempre. Sabemos que estamos perto da Copa do Mundo, então estar na lista é importante e é consequência de um bom trabalho no clube. Espero poder retribuir a confiança do treinador nos próximos amistosos", concluiu.