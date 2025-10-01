Dudu ainda pode se redimir no Atlético-MG? Colunistas analisam

Contratado com status de estrela pelo Atlético Mineiro, Dudu não consegue se firmar e tem dificuldades para aceitar a condição de reserva, opinaram Alicia Klein e Fabíola Andrade, no Fim de Papo.

O atacante soma poucos minutos em campo em 2025 e, para as colunistas, não mostra o profissionalismo e a disposição necessários para reverter a situação.

Fabíola: Momento de Dudu é no banco

Não tem oportunidades não tem tido oportunidades com o Sampaoli. O Dudu é aquele caso assim, acho que ele não sabe lidar bem com o banco. Ele não sabe lidar bem com a reserva. E o Gabriel, o Gabigol, agora exemplificando os dois jogadores que viveram situações semelhantes no Cruzeiro, olha pra você ver, o Gabriel amadureceu a ideia de ficar no banco de reservas e tem sido importantíssimo pro Cruzeiro.

O Dudu também [deve] aceitar que o momento dele é banco. E se ele trabalhar, se esforçar, entrar pro jogo e for decisivo, ele pode ter oportunidade.

Fabíola Andrade

Alicia: Estamos vendo o que se esperava do Dudu

Eu não sei o que o Dudu está fazendo no Atlético Mineiro, eu não sei o que ele fez para merecer uma oportunidade neste clube. [...] Um jogador que saiu da forma como ele saiu do Palmeiras e que saiu da forma como ele saiu do Cruzeiro ia de repente virar assim o jogador que ele foi um dia anos atrás e com um comprometimento e um profissionalismo nunca antes vistos? Eu acho que o que a gente está vendo do Dudu é exatamente o que era esperado.

Alicia Klein

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e Lucas Musetti revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao programa completo