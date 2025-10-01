Dorival vê boa atuação do Corinthians prejudicada pelo árbitro e lamenta: "Absurdo"

O técnico Dorival Júnior saiu na bronca com a arbitragem após o empate do Corinthians com o Internacional, nesta quarta-feira, no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão sofreu gol em um pênalti polêmico, nos acréscimos, e ficou no 1 a 1.

Dorival entendeu que a equipe fez uma boa partida em Porto Alegre, mas teve a atuação prejudicada pelo árbitro Rodrigo Pereira de Lima. Ele relembrou outros possíveis erros da arbitragem contra o Corinthians e acredita que o time deveria estar em uma situação melhor na tabela.

"Não queremos tirar proveito de nada e de ninguém. Nossa equipe já teve 14 decisões desfavoráveis do VAR. Infelizmente, tivemos hoje mais uma decisão absurda. Eu não gosto de falar de arbitragem. Domingo tivemos um erro visível, eu não abri a boca. O grande problema é que hoje o Corinthians podia ter sete ou dez pontos a mais na competição. Esse mesmo árbitro deu um pênalti absurdo na partida contra o Vasco. Ele está de parabéns pela confusão que criou. Deu cinco minutos de acréscimo, colocou o apito na boca para encerrar a partida quando o lateral saiu, mas prosseguiu. O senhor Gilberto Rodrigues, do VAR, conseguiu enxergar um pênalti no último minuto. Ele tentou dar o gol que foi anulado, estava procurando uma maneira de nos prejudicar e encontrou. Nós deixamos de somar pontos aqui. Seguimos um planejamento bem definido, estou muito orgulhoso de ver a minha equipe lutar como nós lutamos, assim como fizemos no jogo contra o Flamengo. Encontramos nosso resultado hoje, pouco sofremos, não fomos pressionados", desabafou o treinador.

"O jogo transcorreu com normalidade, simples de ser apitado, mas infelizmente teve interferência direta do VAR e do Rodrigo Pereira. É uma situação absurda, lamentável, saímos daqui sem pontos importantes. Nós, jogadores e treinadores, somos cobrados ao extremo. É hora dessas responsabilidades serem divididas. No jogo do final de semana e no próximo eu estarei fora pelo cartão que tomei, mas ele [árbitro] estará lá arbitrando em uma nova situação, criando novas confusões. É lamentável o que nós vimos hoje", finalizou.

Escalação modificada

Dorival também explicou as mudanças que fez na escalação do Corinthians. Ele deixou no banco alguns titulares, como Matheus Bidu e José Martínez, e justificou dizendo que as alterações foram por questões físicas.

"Se você quiser vitalidade, não tem como repetir essa equipe. Na partida anterior, tivemos a semana cheia. O Flamengo jogou no meio de semana, teve que trocar. Não tem como. Nós estaremos em campo daqui a dois dias e meio. Vamos viajar de madrugada e chegar no CT às 4h da manhã. Vamos iniciar uma recuperação aqui dentro do vestiário. Não tem como ser diferente. Fazemos testes todos dias para definir com certeza os que estarão em campo. Fizemos hoje de manhã para ter todos os resultados possíveis. Todos estão percebendo que os jogadores estão entrando treinados, condicionados, conhecendo suas funções e procurando executar", disse.

Situação na tabela

Com o resultado, o Corinthians salta uma posição e passa a ocupar o 13º lugar da tabela, com 30 pontos conquistados.

Próximo jogo do Corinthians