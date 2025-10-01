Dorival sugere desafio de vídeo após revolta corintiana: 'Seria importante'

Topo

Dorival Júnior, técnico do Corinthians, durante jogo contra o Internacional no Brasileirão - WILLIAN ABI/ESTADÃO CONTEÚDO
Dorival Júnior, técnico do Corinthians, durante jogo contra o Internacional no Brasileirão Imagem: WILLIAN ABI/ESTADÃO CONTEÚDO
01/10/2025 22h47

Dorival Júnior disparou críticas contra o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima após o pênalti contra o Corinthians e que originou o empate por 1 a 1 com o Internacional.

O treinador corintiano chegou a sugerir a implementação do sistema de desafio dos técnicos às marcações dos árbitros, algo que está sendo testado na Copa Paulista e na Copa do Mundo Sub-20.

Seria muito importante. Tudo que pode ser aproveitado de tecnologia, eu acho interessante. Não queremos tirar proveito de nada. Não fico reclamando de arbitragem, mas temos tido muitos problemas e hoje foi o estopim. A confusão gerada pela arbitragem nos tira uma possibilidade de estarmos em uma outra situação na tabela. Dorival Júnior

Desabafo contra a arbitragem

Decisões do VAR: "Não devemos pensar dessa maneira [falta força nos bastidores], não queremos tirar proveito de nada. Temos 14 decisões desfavoráveis do VAR, tivemos mais uma situação absurda hoje, não gosto de justificar resultados em cima de erros. Domingo tivemos um erro visível e eu não abri a boca. Hoje poderíamos pelo menos ter 7 ou 10 pontos a mais na competição em razão dos muitos erros. É lamentável como deixamos pontos importantes aqui e que nos dariam uma condição diferente. Tivemos problemas no jogo do Sport, contra o Flamengo e hoje. É uma situação deselegante da comissão de arbitragem. Os bandeiras foram muito bem, mas o VAR e o árbitro não tiveram a altura de um espetáculo desses."

Histórico com Rodrigo José Pereira: "Esse mesmo juiz deu um pênalti absurdo para o Vasco contra nós e agora uma decisão como essa. Rodrigo Pereira está de parabéns pela confusão que ele conseguiu formar. Ele deu cinco minutos de acréscimos, o lateral saiu, ele colocou o apito na boca, mas deixou a jogada prosseguir e depois chamado pelo VAR, ele consegue enxergar um pênalti daquela maneira. Ele já tentou dar o gol anulado pelo bandeira, nos obrigou a colocar a bola no centro do campo porque estava tentando provocar aquilo."

Mais críticas: "Deixamos de fazer pontos, seguimos o plano de jogo, estou orgulhoso de ver minha equipe lutando nos últimos jogos. Jogamos muito bem contra o Flamengo, tivemos personalidade e encontramos o resultado hoje, não sofremos, não fomos pressionados, o jogo teve a interferência direta do VAR e do árbitro — este pela segunda vez contra o Corinthians — de uma maneira absurda e lamentável."

Próximos jogos de Dorival e do árbitro: "Nós, treinadores, somos cobrados ao extremos em todos os sentidos, mas percebemos que em momentos somos levados pela situação. A quem pertença a condição do erro, ele tem que assumir um pouco mais. Nos próximos dois jogos estarei fora pelos cartões, mas ele estará apitando tranquilamente, criando uma nova confusão para mais duas equipes. É lamentável o que vimos aqui."

O que mais ele disse?

A atuação do time: "O plano foi bem executado, vimos a formação do Inter e teríamos os lados do campo para jogar, foi o que aconteceu. Conseguimos boas saídas de bola, um trabalho de aproximação e triangulações e assim fizemos o gol. Foi uma situação treinada e pontuada. Fizemos a jogada em velocidade, assim como fizemos com o Flamengo, fizemos o segundo gol, mas que foi anulado."

Vitinho e Hugo: "Vitinho está se adaptando ao clube e ao grupo, nos ajudou muito hoje. Hugo veio de uma operação, acredito nele, pode nos dar uma ótima resposta e foi muito bem hoje. Tem potencial para crescer pelo lado e até pelo meio do campo. Ele vem treinando ali e tem se adaptado bem."

Cacá no lugar de Tchoca: "Pelo desgaste do Tchoca, que foi acima do normal. Ele teria dificuldades hoje. Tenho confiança no Cacá, fez uma boa partida, tomou o cartão, mas é um fato natural e normal. Não vejo problemas nenhum."

Memphis e Yuri voltam contra o Mirassol? "Prefiro esperar pra ver se o Memphis vai ter condições. O Yuri tem condições. Espero uma equipe recuperada para um jogo de tamanha importância."

Copa do Brasil é caminho mais fácil? "Isso não tem nada a ver. São conquistas importantes, mas não quer dizer que estamos credenciados por isso [por Dorival ser tricampeão]. Temos um campeonato muito difícil. Pelo o que a gente vem produzindo, merecíamos uma posição um pouco melhor, deixamos pontos pelo caminho. Aguardo o retorno dos jogadores lesionados e suspensos. O nosso elenco já é reduzido, temos dificuldades na montagem de um jogo para o outro, mas os jogadores têm dado uma resposta positiva."

