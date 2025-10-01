Dorival ironiza arbitragem após empate do Inter com pênalti no fim: 'Está de parabéns'

O Corinthians iria deixar o Beira-Rio, em Porto Alegre, com três pontos, mas o Inter teve pênalti assinalado aos 53 minutos do segundo tempo. O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima precisou ir ao VAR assinalar e revoltou os corintianos.

Dorival Júnior não poupou juiz na entrevista coletiva após a partida, que terminou em empate com Carbonero convertendo a penalidade. "Esse mesmo árbitro, na partida contra o Vasco, deu um pênalti absurdo a favor do Vasco nos momentos finais da partida. Agora, uma decisão como esta. Rodrigo Pereira está de parabéns pela confusão que ele conseguiu criar", desabafou.

Dorival apontou que o árbitro estendeu a partida além do que deveria. "Ele deu cinco minutos de acréscimos, a bola saiu lateral, ele botou o apito na boca para encerrar a partida e deixou a jogada prosseguir, mesmo já tendo encerrado o tempo. Depois, foi chamado pelo senhor Gilberto Rodrigues, do VAR, que conseguiu enxergar um pênalti daquela maneira, no último minuto da partida."

O lance da penalidade aconteceu quando Cacá derrubou Bruno Henrique com um puxão. "O jogo transcorreu com normalidade, um jogo simples e fácil de ser arbitrado e que, infelizmente, teve a interferência direta do senhor Gilberto Rodrigues no VAR e do senhor Rodrigo Pereira pela segunda vez contra o Corinthians. Uma situação absurda, lamentável e que a gente sai daqui infelizmente sem pontos importantes, que nos dariam uma possibilidade de já estarmos em uma competição bem melhor", concluiu o técnico.

O Corinthians abriu o placar com Gui Negão, ainda no primeiro tempo. O garoto começou como titular, nas ausências de Memphis Depay e Yuri Alberto. Dorival não garante a dupla de volta na próxima rodada.

"Prefiro esperar para ver a situação do Memphis. Yuri com certeza estará em condições, até porque estava afastado pelo cartão. Espero uma equipe recuperada para um jogo também importante", disse.

O time volta a campo no sábado, às 21h (de Brasília. O adversário será o Mirassol, na Neo Química Arena, em São Paulo. Dorival Júnior, expulso nesta quarta-feira, será desfalque.