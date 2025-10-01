Dorival escala Corinthians com mudanças para pegar o Internacional; veja times

O Corinthians está definido para a partida contra o Internacional, nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior fez mudanças no time, dentre elas, a entrada da Vitinho no lugar de Yuri Alberto, suspenso.

Na linha de defesa, a equipe terá Cacá, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri. Já no meio-campo, Ryan será titular, enquanto Hugo inicia na ala esquerda. João Pedro Tchoca, Maycon, José Martínez e Matheus Bidu ficam no banco de reservas.

Dorival tem muitos desfalques para o jogo desta noite. Além de Yuri Alberto, Memphis Depay, Charles, Garro, Carrillo e André Ramalho estão fora por lesão.

Escalação do Corinthians

A escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Cacá, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Matheuzinho, Raniele, Ryan, Breno Bidon e Hugo; Vitinho e Gui Negão.

Escalação do Internacional

O Internacional também está escalado. O técnico Ramón Díaz, ex-Timão, conta com os retornos dos laterais Aguirre e Bernabei, suspensos na rodada passada.

O Colorado vai a campo com: Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Luis Otávio, Bruno Henrique, Óscar Romero e Alan Patrick; Carbonero e Borré.

Como chegam as equipes?

Oscilante nas mãos de Dorival Júnior, o Corinthians não vive um bom momento e vem de duas derrotas consecutivas no Brasileirão. O time perdeu em sequência para o lanterna Sport e para o líder Flamengo.

A série negativa jogou a equipe alvinegra para a parte de baixo da tabela. O Timão no momento é o 14º colocado, com 29 pontos.

Já o Internacional está há três jogos seguidos sem vencer na Série A. Neste período, foram duas derrotas e um empate. O mau momento culminou na queda de Roger Machado e a chegada de Ramón Díaz.

Na estreia do argentino, o Colorado empatou com o Juventude, por 1 a 1. A equipe está no 15º lugar, com 28 pontos, seis acima da zona de rebaixamento.

Arbitragem de Internacional x Corinthians