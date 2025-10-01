Desfalcado, PSG busca virada em Barcelona após 'final frustrada' na edição passada da Champions

A tão aguardada final da temporada passada da Champions League, frustrada pela intrusa Inter de Milão, que desbancou o Barcelona com reação no fim nas semifinais, ocorreu nesta quarta-feira, com pouco mais de quatro meses de atraso, na Espanha, e com o desfalcado campeão Paris Saint-Germain buscando gigante virada, por 2 a 1, diante dos catalães, em jogaço que honrou as expectativas.

De volta à equipe titular após ser desfalque por lesão, o jovem Lamine Yamal era a grande esperança do Barcelona em aguardado duelo com o lateral português Nuno Mendes, o melhor do mundo na posição. O garoto era o único escalado do poderoso ataque que encantou o mundo na temporada passada, de mais de 100 gols, com o brasileiro Raphinha machucado e Lewandowski na reserva.

O PSG também estava bastante modificado, sem o trio ofensivo formado por Kavaratskhelia, Doué e Dembélé, além do capitão Marquinhos, todos em recuperação de contusões, e ainda perdeu João Neves no aquecimento. O volante acusou dores musculares e acabou preservado.

Yamal mostrou que estava totalmente recuperado em grande jogada de dribles com somente um minuto. Pouco depois, após o PSG desperdiçar chance de ouro pelo alto, o Barcelona saiu da defesa com toques de bolas envolventes e o espanhol mandou de três dedos para Ferran Torres driblar o goleiro e bater. Substituto de Marquinhos, Zabarnyi deu um carrinho e salvou.

O Barcelona estava gigante em campo e aproveitou o erro de passe de Vitinha para inaugurar o marcador. Em passes de primeira, Rashford serviu Ferran Torres, que não desperdiçou. Os franceses ainda reclamaram de possível impedimento, não apontado pelo VAR.

Luís Enrique não escondia seu desespero na beirada do campo com os tantos equívocos do PSG. Nem mesmo a bomba de Hakimi exigindo milagre de Szczesny o tranquilizou. Elétrico, gesticulava, gritava, buscava ajustes. O alívio veio com arrancada de Nuno Mendes e belo gol de Mayulu. Barcolá quase virou antes do descanso.

O Barcelona voltou do intervalo ocupando mais o campo ofensivo, mas sem assustar. Aos 15 minutos, Yamal sofreu falta na entrada da área após nova jogada individual e o Barcelona protestou demais contra a não aplicação do segundo amarelo para Nuno Mendes. O garoto bateu mal. O time espanhol cresceu e Hakimi cortou a batida de Dani Olmo quase em cima da linha.

Os franceses responderam após modificações e já na reta final, com o sul-coreano Kang In soltando a bomba e carimbando a trave. Szczesny estava batido no lance. O goleiro ainda defendeu cabeçada livre de Nuno Mendes. O empate parecia decisivo, quando um contragolpe determinou a virada. Hakimi serviu Gonzalo Ramos, outro a sair do banco, que garantiu gigante virada do PSG.