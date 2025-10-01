Defesa de ex-affair aponta suposta manipulação de prova em caso David Luiz

O advogado Fabiano Távora, que representa Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante, conhecida como Karol, afirmou que o celular da jovem — peça central na investigação das supostas ameaças feitas pelo jogador David Luiz — pode ter sido manuseado de forma indevida enquanto estava sob custódia policial.

O laudo inicial da Polícia Civil do Ceará apontou que o celular de Karol foi resetado antes da primeira perícia, no início de setembro. A defesa de Karol afirma que ela não realizou ou teve conhecimento desse procedimento do celular, que teria sido feito de forma remota.

Sobre esse ponto, o que temos a destacar é que a Sra. Karollainy não fez este procedimento e desconhece qualquer iniciativa desta. Se verdade for, o 'factory reset' foi feito de forma remota. Podemos também afirmar e provar que o celular dela teve quase uma centena de tentativas de ser hackeado no mesmo interregno. Pior, após a segunda apreensão do aparelho, houve quebra da cadeia de custódia, o celular foi mexido, o WhatsApp ligado e as senhas de Instagram e do ICloud alteradas por pessoas não autorizadas pelo Poder Judiciário.

Fabiano Távora, advogado de Karol Cavalcante, ao UOL

Na versão contada pelo advogado, Karol deixou o celular na delegacia voluntariamente pela segunda vez, em 16 de setembro, com 2% de bateria, em modo avião e protegido por senha. No dia seguinte, amigos perceberam que seu WhatsApp continuava recebendo mensagens normalmente — o que só seria possível caso o telefone estivesse ligado.

O celular chegou à Perícia Forense do Ceará (PFOCE) no dia 22 de setembro. Nesse intervalo, a defesa alega que houve alterações no dispositivo.

Ela foi à delegacia e pôde comprovar que o celular dela tinha sido carregado e que já não estava mais no modo avião. Ninguém pode mexer no celular, ninguém pode ter acesso a esse celular. Esse celular, ele é apreendido pela delegacia, e a autoridade policial tem que deixar lacrado e levar para a PFOCE. Essa prova pode ter sofrido uma alteração, ou então podem ter sumido as provas que a Karol tinha no celular dela.

Fabiano Távora

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará informou que, por se tratar de um inquérito em segredo de Justiça, não é possível repassar detalhes do caso, mas confirmou que o aparelho chegou em Fortaleza seis dias após ser apreendido.

O material apreendido pela Delegacia de Polícia Civil de Senador Pompeu, mediante autorização judicial, um aparelho celular, foi remetido para a Perícia Forense do Estado do Ceará, em Fortaleza, com outros materiais de delegacias vizinhas, na data do dia 22 de setembro do corrente. O resultado da perícia será remetido ao poder judiciário.

Polícia Civil do Ceará, ao UOL

Nos autos do processo, a defesa de Karol pediu providências à Justiça e à Polícia Civil para verificar possíveis alterações no aparelho e identificar eventuais responsáveis.

Depois de identificar isso, a gente tem que identificar quem foi que mandou alterar o celular dela, quem é o responsável por essas alterações, quem é que tem interesse em danificar essa prova.

Fabiano Távora

Karol Barbosa exibe supostas mensagens enviadas por David Luiz com ameaças Imagem: Arquivo pessoal

Laudo inicial apontou 'factory reset'

Em laudo inicial de extração de dados, a Polícia Civil apontou que o aparelho de Karol passou por um "factory reset", ou seja, foi resetado para as configurações de fábrica, no dia 30 de agosto, dias antes da primeira perícia. A extração foi feita via Cellebrite, software israelense que é aprovado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) para análise criminal.

Neste contexto, o atleta abriu processo por calúnia e difamação, e a Justiça do Ceará autorizou uma nova análise do celular de Karol.

Procurado, o advogado Ricardo Sidi, que representa David Luiz no segundo processo, disse que "a defesa não trouxe provas das alegações que faz", a respeito de possíveis adulterações de prova.