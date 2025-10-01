Corinthians sofre gol de pênalti no fim e empata com o Inter no Beira-Rio

O Corinthians pensou que voltaria a vencer no Brasileirão nesta quarta-feira, após derrotas para Sport e Flamengo, mas sofreu um gol de pênalti nos acréscimos e ficou no empate por 1 a 1 com o Internacional. Gui Negão foi o autor do gol paulista na partida válida pela 26ª rodada, no Beira-Rio, onde os corintianos reencontraram o técnico Ramón Díaz e seu filho e auxiliar Emiliano, campeões paulistas pelo time alvinegro neste ano e demitidos em abril.

A dupla argentina foi substituída por Dorival Júnior, que foi expulso por reclamar muito da marcação do pênalti. O treinador continua sob pressão, porque o risco de rebaixamento continua no horizonte para a equipe, que chega aos 30 pontos,

O Inter, em crise ainda mais profunda que os alvinegros, fica com 29, a seis pontos do Juventude, primeiro time na degola, com 23. Os pouco mais de 10 mil torcedores presentes no estádio colorado vaiaram e protestaram em muitos momentos da partida, atmosfera que foi aproveitada pelos adversários.

Dorival fez mais mudanças do que o esperado no Corinthians e deu oportunidade para nomes como o zagueiro Cacá e o lateral-esquerdo Hugo. No ataque, sem o suspenso Yuri Alberto, Vitinho fez dupla com Gui Negão.

Frente a uma marcação sufocante do Inter na saída de bola, o time alvinegro sofreu pressão no início, mas subverteu a situação ao encaixar seu primeiro ataque concreto. Um cruzamento de Matheuzinho encontrou a cabeça de Gui Negão, que se lançou de peixinho na bola para abrir o placar.

O jogo ficou nervoso, com muitas faltas, e a tensão era grande pelo lado do Inter. Os corintianos se aproveitarem desse cenário e tiveram o domínio do jogo até a reta final do primeiro tempo, eficiente na construção de jogadas a partir de inversões, geralmente da esquerda para a direita, e dos passes de Breno Bidon.

O Inter melhorou nos últimos minutos antes do intervalo e chegou a marcar com Óscar Romero, mas o gol foi anulado porque o árbitro entendeu que Luis Otávio, impedido, atrapalhou a visão do goleiro Hugo Souza no lance. Antes, o Corinthians também teve um gol anulado por impedimento, marcado por Hugo.

O segundo tempo foi de esforços ofensivos frustrados do Internacional, que voltou do intervalo com três zagueiros. Díaz tirou Romero e colocou Mercado em busca de dar mais sustentação ao time. De fato, o time da casa sofreu poucas ameaças em seu campo de defesa.

O Corinthians reservou-se a esperar as investidas do Inter para tentar armar contra-ataques e articulou jogadas pontuais com Vitinho, que, mesmo visivelmente cansado, se movimentava bastante e foi capaz de encontrar espaços. Nos momentos em que ficou mais com a bola no pé, o time paulista não fez questão de acelerar o jogo. Neste ritmo, viu o cenário mudar com um pênalti marcado nos acréscimos e convertido por Carbonero.

FICHA TÉCNICA

INTER 1 X 1 CORINTHIANS

INTER - Anthoni; Aguirre (Bruno Gomes), Vitão, Juninho e Bernabéi; Luis Otávio (Thiago Maia), Bruno Henrique, Óscar Romero (Mercado) e Alan Patrick (Ricardo Mathias); Carbonero e Borré (Bruno Tabata). Técnico: Ramón Díaz.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Cacá, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele (José Martínez), Ryan (Maycon), Breno Bidon (André) e Hugo (Matheus Bidu); Vitinho e Gui Negão (Ángel Romero). Técnico: Dorival Júnior.

GOLS - Gui Negão, aos nove minutos do primeiro tempo, e Carbonero, aos 56 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Carbonero, Bruno Henrique, Mercado e Óscar Romero (Inter); Cacá, José Martínez, Dorival Júnior, Maycon, Ángel Romero e Raniele (Corinthians).

CARTÃO VERMELHO - Dorival Júnior.

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

RENDA - R$ 202.661,00.

PÚBLICO - 10.994 pagantes (12.825 total).

LOCAL - Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).