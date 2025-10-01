Corinthians revê família Díaz 5 meses após demissão e desabafo de Emiliano

O Corinthians reencontra a família Díaz, hoje no Internacional, cinco meses após a dupla deixar o comando do clube paulista, e Emiliano afirmar ao UOL que eles foram "usados" no ato da demissão. Paulistas e gaúchos se enfrentam hoje, às 19h30 (de Brasília), pelo Brasileirão.

Carinho e reflexão

A partida é a primeira do Corinthians contra Ramón e Emiliano Díaz desde a demissão deles, em abril, após 59 jogos no comando. Os argentinos vão apenas para o seu segundo compromisso no Internacional — no primeiro, empataram por 1 a 1 com o Juventude.

A ligação com o Corinthians segue forte, principalmente para Emiliano. O auxiliar-técnico já realizou diversos posts acompanhando jogos do clube paulista e não esconde o carinho que tem pelo ex-clube.

Os torcedores me transmitem amor e carinho. Nós demos muito ao Corinthians, e ele nos deu muita coisa. Foi um dos clubes que mais me deu carinho e sou eternamente grato, assim como minha família. Faz seis meses que saímos, o time tem conseguido bons resultados e continuam nos dando carinho.

Emiliano Díaz, ao UOL

Ramón Díaz e Emiliano Díaz durante jogo entre São Paulo e Corinthians no Paulistão Imagem: PETER LEONE/ESTADÃO CONTEÚDO

A demissão do Corinthians demorou a ser digerida pelos Díaz. Em entrevista ao UOL neste mês, Emiliano não falou nomes, mas citou o momento político conturbado que o clube vivia ao refletir sobre a saída. Àquela altura, Augusto Melo, então presidente, respondia pelo caso Vai de Bet.

Não era uma questão com o nosso trabalho e sim porque tinham que tapar um problema muito maior e de conhecimento público. A única bomba que aquietaria isso seria a saída de alguém do clube, os mais fáceis fomos nós. Nos demos conta com o tempo, foi para tapar o momento muito grande que vinha pela frente. Nos usaram para isso. Foi o momento que mais me doeu. Foi a primeira vez que nos demitiram de um clube, me doeu muito. Eu fui entender o motivo da demissão com o tempo e isso me deixou muito mais tranquilo.

Emiliano Díaz

Dorival foi quem sucedeu a família Díaz no comando do clube. Contratado ainda por Augusto, o treinador está no Corinthians desde o começo de maio no cargo e soma 11 vitórias, oito empates e oito derrotas. O aproveitamento de 50,6% é menor do que os 59,8% somados pelos argentinos.

Arrancada, título e adeus

Ramón e Emiliano Díaz foram as apostas de Augusto Melo em meio ao momento delicado que o Corinthians viveu em 2024. A dupla assumiu o clube na zona de rebaixamento do Brasileirão e com a missão de repetir o que fizeram no Vasco: salvar o time da queda.

O Corinthians iniciou cambaleando, mas depois arrancou com os argentinos. A equipe engatou nove vitórias seguidas, saltou da 18ª colocação e terminou o Brasileirão em 7°, garantindo uma vaga na pré-Libertadores. O time caiu nas semifinais da Copa do Brasil e da Sul-Americana do mesmo ano.

Ramón Díaz comemora título paulista conquistado pelo Corinthians contra o Palmeiras Imagem: Renato Pizzutto/Ag. Paulistão

O ápice do trabalho veio em 2025. O Corinthians foi líder da tabela geral da primeira fase do Paulistão e quebrou o jejum de seis anos sem títulos com o troféu conquistado contra o Palmeiras, com direito a vitória no jogo de ida, no Allianz Parque.

A dupla perdeu força após o título. Antes mesmo de ser campeão paulista, o Corinthians havia sido eliminado pelo Barcelona-EQU na pré-Libertadores, mas a conquista deu novo fôlego a Ramón e Emiliano. Não foi o suficiente. O time cambaleou no começo do Brasileirão, inclusive perdendo para o Palmeiras, e largou na Sul-Americana com resultados ruins.

A demissão veio em 17 de abril, exatamente três semanas após o título paulista. A diretoria decidiu demitir Ramón e Emiliano após a derrota por 2 a 0 para o Fluminense, em casa, pelo Brasileirão. A dupla deixou o comando com 59 jogos realizados, somando 30 vitórias, 16 empates e 13 derrotas.

Ramón e Emiliano Díaz ainda passaram pelo Olimpia, do Paraguai, antes de voltarem ao Brasil para treinar o Internacional. A passagem durou menos de dois meses, com a dupla pedindo demissão após os resultados não empolgarem — foram duas vitórias, três empates e três derrotas.